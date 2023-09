Allan Krupa był gościem najnowszego odcinka podcastu Żurnalisty. DJ i producent muzyczny, ale przede wszystkim syn Edyty Górniak opowiedział w rozmowie o niełatwych relacjach ze swoim ojcem Dariuszem Krupą.

Wywiad wyemitowany został pod tytułem "Jak wychowuje Edyta Górniak?". Zapowiedzią rozmowy jest właśnie fragment poświęcony jego relacjom z ojcem.

Co Allan Krupa powiedział o swoim ojcu Dariuszu Krupie?

Żurnalista w rozmowie z Allanem nawiązał do jego słów o "żałosnej próbie poprawienia wizerunku", pytając o warunki, na jakich ewentualnie mógłby ponownie się z nim porozumieć.

To jest chyba wiadome, że mój tata okradł nie tylko moją mamę, ale i mnie. (...) Nie mam powodu, żeby gdzieś tam szukać z nim relacji. I te warunki to jest po prostu zwrócenie pieniędzy, które ukradł, jakby no to wtedy pogadamy - stwierdził Allan.

Mimo, że nie powiedział, jaka to konkretnie kwota, napomknął, że nie są to "małe pieniądze".