Allan Krupa to owco związku Edyty Górniak i jej byłego męża Dariusza Krupy. Początkowo chłopak chciał robić karierę w wojsku, ale ostatecznie zdecydował, że będzie zajmował się muzyką i pójdzie w ślady swoich rodziców.

Allan zadebiutował i wciąż posługuje się psuedonimem Enso a debiutował utworem "Lambada". Teledysk do utworu w prezencie urodzinowym podarowała mu mama.

Zacząłem na początku liceum pisać pierwsze teksty i tak zostało. Jakoś z rok temu napisałem i nagrałem "Lambadę". To tak leżało tak naprawdę. Potem moja mama wymyśliła, żeby wypuścić utwór właśnie jakoś na na moją osiemnastkę. To tak pomyślałem, że właśnie ten będzie jako pierwszy. (...) To był pomysł mojej mamy - wyjaśniał w rozmowie z radiem Eska.

Ile Allan Krupa zarobił na piosence "Lambada"?

W ciągu roku utwór ten zanotował ponad 700 tys. odsłon. Oficjalny kanał Enso śledzi 4000 osób. Z kolei na Instagramie ma ponad 36,5 tys. obserwujących. Na Spotify największym przebojem jest "Lambada" - prawie 75 tys. odtworzeń.

W rozmowie z "Super Expressem" Krupa ujawnił, ile zarabia na swojej muzyce.

Zacząłem zarabiać na swojej muzyce. Z raportu na raport suma rośnie. Wiadomo, na tę chwilę nie są to pieniądze, które mnie zadowalają. Jak dostałem pierwszą wypłatę, nie będę tutaj ściemniał, za pierwszą piosenkę zarobiłem 1500 zł, powiedziałem: 'Kurde, ale zarobiłem!" - wyznał Krupa.