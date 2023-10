W sierpniu w mediach gruchnęła wiadomość o rozstaniu Allana z Angeliką, która była pierwszą wielką miłością dziewiętnastoletniego muzyka. Teraz syn Edyty Górniak zaczął się pokazywać publicznie u boku innej dziewczyny. Czy łączy ich tylko wspólna pasja?

Miłosne perypetie Allana Krupy

Tiktokerka Angelika Dziedzic była pierwszą wielką miłością Allan. Para niemal się ze sobą nie rozstawała, nie tylko na wspólnych fotkach w mediach społecznościowych. Młodzi zamieszkali ze sobą, dziewczyna spodobała się nawet słynnej mamie Allana, Edycie Górniak. Nieoczekiwanie w sierpniu 2023 r. Allan Krupa rozstał się z Angeliką. Media spekulowały, że powodem rozstania było zbyt pochopne podjęcie decyzji o wspólnym zamieszkaniu. Wszelkie wątpliwości rozwiał w końcu Allan Krupa.

To były kwestie osobowości i charakteru – powiedział syn Górniak w rozmowie z Plejadą.pl. Nasze drogi się rozeszły i tyle. To się stało przez prywatne kwestie, ale rozeszliśmy się w zgodzie i z tego się cieszę, że tak to wyszło. Wiadomo, nie każdy jest stworzony dla każdego i niestety zajęło nam trochę czasu, żeby się o tym przekonać – dodał.

Allan Krupa ma już nową dziewczynę?

Wiele wskazuje na to, że Allan pocieszył się już po rozstaniu z Angeliką. Ostatnio coraz częściej na jego profilach w mediach społecznościowych pojawia się osiemnastoletnia Nicol Pniewski.

Dziewczyna także oznaczyła już Allana w relacjach na swoich Instastories. Z jednej z nich wynika, że para wybrała się wspólnie do Nicei, gdzie wzięła udział w niedzielnych wyborach do polskiego parlamentu.

Kim jest nowa dziewczyna syna Edyty Górniak?

Kim jest Nicol? To córka znanego i bogatego influencera i fashionisty, Bartosza Pniewskiego. Hightbart, bo pod takim pseudonimem Bart występuje w sieci, najbardziej znany jest z ogromnej kolekcji unikatowych modeli butów.

Influencer jest także stałym bywalcem ważnych pokazów mody i branżowych imprez. Pniewski ma dwoje dzieci, Xaviera i właśnie Nicol, z którą ostatnio widywany jest Allan Krupa.

Nicol rapuje o ciuchach i zakupach

Nicol, podobnie jak ojciec, robi karierę influencerki w sieci i tak jak Allan próbuje swych sił na rynku muzycznym. Nicol ma już na swoim koncie m.in. teledysk do piosenki pt. „3 Wizy”, w którym rapuje: "Chyba sto koła na sobie mam [...] Ciuchy, zakupy, pokazy, ja nie mam dość [...] Chociaż nieznana twarz, gdzie nie pojadę, to patrzą się".

Realizacja teledysku kosztowała podobno aż 700 tys. zł, które miał wyłożyć bogaty ojciec Nicol.

Czy Allana Krupę i Nicol Pniewski połączyła tylko muzyczna pasja, czy coś więcej? Na razie oboje milczą na ten temat.