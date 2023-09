Reklama

Joe Jonas i Sophie Turner zostali parą w 2016 roku. Po dwóch miesiącach spotykania się piosenkarz oświadczył się swojej partnerce. Po roku się zaręczyli, a dwa lata później wzięli ślub w Las Vegas. Para zdecydowała się również na drugą ceremonię zaślubin w 2019 roku, która była dużym przyjęciem z udziałem rodziny i przyjaciół. Małżeństwo doczekało się dwóch córek, co wydawało się świadczyć o udanym związku.

Pierwsza córka Joe Jonasa i Sophie Turner przyszła na świat w 2020 roku, a druga urodziła się dwa lata później. Przez długi czas piosenkarz i aktorka uchodzili za bardzo zgraną parę, a w ich związku nie było mowy o kryzysie. Jednakże w ostatnich tygodniach nie pojawiali się razem ani razu na branżowych imprezach. Według mediów Joe Jonas rzekomo złożył dokumenty rozwodowe w sądzie. Już od kilku miesięcy pojawiają się spekulacje, że muzyk samodzielnie zajmuje się dziećmi, nawet podczas swoich wystąpień.

Reklama

Problemy w małżeństwie Joe Jonasa i Sophie Turner

Według informacji przekazanych przez portal "TMZ" Joe Jonas i Sophie Turner zdają się zmagać z poważnymi problemami małżeńskimi, które trwają już od ponad pół roku. Zgodnie z doniesieniami mediów, piosenkarz samodzielnie opiekuje się swoimi dwiema córkami, a nawet zabiera je na trasy koncertowe. Portal sugeruje, że to właśnie Joe podjął decyzję o zakończeniu małżeństwa, złożył papiery rozwodowe i skonsultował się w tej sprawie z co najmniej dwoma prawnikami.Ważne jest jednak, że ani Jonas, ani Turner nie wydali dotąd oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Reklama

Joe Jonas złożył dokumenty rozwodowe?

Jak donosi portal "TMZ" Jonas skonsultował się z co najmniej dwoma prawnikami z Los Angeles, specjalizującymi się w sprawach rozwodowych i rzekomo złożył już dokumenty w sądzie. Osoby bliskie parze twierdzą, że problemy w ich związku istniały od dawna. Mimo że niedawno po raz drugi zostali rodzicami, to zgrzyty w ich relacji były bardzo wyraźne. Znajomi małżonków ujawnili mediom plotkarskim, że ich kłopoty trwają już co najmniej pół roku. Pojawiły się również informacje sugerujące, że muzyk prawdopodobnie sam opiekuje się córkami i robi tak od ostatnich trzech miesięcy.

To może świadczyć o rozpadzie związku Joe Jonasa i Sophie Turner

Informując o końcu związku znanej pary celebrytów, media podkreślają jedną z najbardziej wymownych wskazówek. Jonas i Turner niedawno pozbyli się swojej posiadłości w Miami, sprzedając ją za ponad 15 milionów dolarów. Jednakże nie wiadomo, gdzie oboje teraz mieszkają. Jako kolejny fakt warto zauważyć brak obecności aktorki na koncertach Jonas Brothers.

Pojawiła się tylko na jednym z nich, otwierającym ostatnią trasę zatytułowaną "Five Albums. One Night". Co więcej, portal "Page Six" podkreśla, że jeszcze niedawno Turner aktywnie uczestniczyła w koncertach zespołu jako gość specjalny w strefie VIP, razem z innymi żonami Jonasów, takimi jak Priyanka Chopra i Danielle Jonas. Teraz nie widzieliśmy jej na żadnym koncercie, ani w towarzystwie męża, ani w towarzystwie swoich szwagierek. Warto dodać także, że podobno Jonas nie nosi już obrączki na swoim palcu.

Ostatnio zauważono ją na koncercie w Chicago 25 sierpnia. Jednakże na kolejnych koncertach już jej nie widziano. Warto dodać, że na ostatnich zdjęciach opublikowanych przez Jonas Brothers w mediach społecznościowych Joe miał obrączkę. Portal "Page Six" podkreśla jednak, że nie ma pewności, że zdjęcia nie są stare lub czy muzyk nie założył obrączki, aby rozwiać plotki.