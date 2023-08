Reklama

Britney Spears pobrała się z Samem Asgharim w 2022 roku. Wszystko wskazywało na to, że para jest ze sobą szczęśliwa. Zwłaszcza po wyczekanym uwolnieniu się od kurateli ojca piosenkarki. Po tych wszystkich przejściach związek zakochanych powinien rozkwitać. Jednak tak się nie stało. Mąż piosenkarki złożył pozew o rozwód.

Britney Spears i Sam Asghari szykują się do rozwodu

Zagraniczne media przekazały, że Britney Spears i Sam Asghari obecnie przygotowują się do rozwodu. Portal TMZ doniósł, że mąż gwiazdy już złożył odpowiedni dokument sądowy, w którym zaznaczył, że przyczyną rozwodu są "różnice nie do pogodzenia". Serwis wspomniał również o tym, że głównym bodźcem do podjęcia tak radykalnego kroku miała być rzekoma niewierność Britney.

Britney Spears spotka się z mężem przed sądem

Według doniesień zagranicznych mediów do rozstania pary doszło 28 lipca 2023 roku. Para podjęła już działania w celu obrony swoich interesów przed sądem. Britney zdecydowała się skorzystać z usług znanego specjalisty od spraw rozwodowych w środowisku celebrytów, Laury Wasser, która wcześniej wspierała ją podczas separacji z Kevinem Federlinem.

Sam również nie traci czasu. Jego adwokat, Neal Hersh, powiedział, że ma w planach zakwestionowanie intercyzy. Strona Page Six zasugerowała, że Asghari ma zamiar renegocjować warunki umowy przedmałżeńskiej. Informacje od jego prawnika to potwierdzają. Szykuje się prawdziwa wojna? Na ten moment żadna ze stron nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Żądania i groźby męża Britney Spears

To Sam Asghari złożył pozew o rozwód. Głównym powodem tej decyzji miała być rzekoma zdrada Spears. Portal Daily Mail przekazał, że według dokumentów sądowych, Sam zażądał od żony alimentów i pokrycia honorariów adwokackich. Ale na tym nie koniec. Asghari groził również, że ujawni "niezwykle zawstydzające" informacje o swojej żonie, jeśli odmówi renegocjacji warunków.

Portal Page Six wcześniej ujawnił, że intercyza jest na korzyść Britney i że "wszelkie pieniądze, które zarobiła przed ślubem, są chronione". Ale czy na pewno? Warto dodać, że serwis Daily Mail potwierdził, że Asghari i Spears rozeszli się po wielkiej kłótni. Sam wówczas oskarżył żonę o zdradę. Nie wiadomo jednak, czy te plotki są prawdziwe.

Warto zaznaczyć, że Sam Asghari był trzecim mężem Britney Spears. Pierwszy związek małżeński gwiazdy z Jasonem Alexandrem został unieważniony po 55 godzinach. Para pobrała się w 2004 roku w Las Vegas. Kevin Federline, tancerz, był drugim mężem artystki. Para ma dwóch synów i mimo początkowo udanego układu, związek rozpadł się po trzech latach od zawarcia małżeństwa.