Wyrażenie "Magda, pocałuj pana" przeszło do historii telewizji. To serdeczne wezwanie pochodzi z teleturnieju "Koło Fortuny" i często było skierowane przez prowadzącego Wojciecha Pijanowskiego w stronę hostessy Magdy Masny, która w latach 90. zajmowała się odsłanianiem liter dla uczestników tego programu. Pomimo dużej rozpoznawalności i popularności, po zakończeniu emisji programu, Magda zdecydowała się zakończyć swoją karierę w mediach. Obecnie zajmuje się własnym biznesem, który nie ma związku z mediami.

Kariera w "Kole Fortuny"

Magda Masny nie miała w planach kariery w telewizji. Zanim rozpoczęła pracę na planie "Koła Fortuny", skupiała się na studiach polonistycznych i marzyła o tym, aby zostać nauczycielką. Trafiła na plan teleturnieju zupełnie przypadkiem.

Nie chciałam pracować w telewizji. To nie było moje założenie. Tak się stało ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu. Nigdy nie sądziłam, że to mój żywioł. Program się skończył i właściwie nie szukałam sobie innego miejsca w telewizji. Myślę, że zupełnie nie mam w sobie pazura dziennikarza. A po co robić coś, czego się nie umie – wyznała w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN".

Warto dodać, że widzowie programu szybko pokochali Magdę.

To była doskonała zabawa. Wprawdzie nie miałam tam wiele do zrobienia, poza "Dzień dobry" i "Dobranoc państwu" i odsłanianiem tych literek "wte i wewte" – powiedziała Magda Masny o pracy w "Kole Fortuny".

Czym zajmowała się Magda Masny po zakończeniu "Koła Fortuny"?

Po zakończeniu udziału w programie "Koło Fortuny" Magda Masny kontynuowała swoją karierę medialną. Na początek zdecydowała się na skończenie studiów z polonistyki oraz ukończenie studium PR-u. W okresie od 2001 do 2003 roku pełniła funkcję szefa działu Public Relations w firmie odzieżowej "Troll". Później na chwilę powróciła do świata telewizji, gdzie została prezenterką w gdańskim wydaniu programu Panorama w TVP3, a następnie prowadziła program informacyjny w gdyńskiej telewizji Tele-Top. Niemniej jednak nawet po tak dużych sukcesach w branży telewizyjnej, gwiazda "Koła Fortuny" nadal nie była zadowolona z własnego rozwoju zawodowego.

Co dziś porabia Magda Masny?

Wkrótce później Magda Masny zdecydowała się zakończyć swoją przygodę z telewizją. Wtedy też przeniosła się do Sopotu, gdzie rozpoczęła nowy rozdział w swoim życiu. Przede wszystkim założyła rodzinę. Obecnie jest żoną i mamą trójki dzieci. Była także ekspertką ds. PR oraz organizatorką różnego rodzaju imprez. W 2005 roku Magda Masny próbowała dostać się do Sejmu, a cztery lata później starała się o miejsce w Parlamencie Europejskim. Niestety, w obu przypadkach nie udało jej się zdobyć mandatu. Zdecydowała się, więc na otwarcie własnego przedsiębiorstwa związanego z branżą florystyczną.Od wielu lat prowadzi kwiaciarnię o wdzięcznej nazwie "Ogrody Magdy Masny" w Sopocie.

Moje życie wygląda dość spokojnie i przyjemnie. Mam kwiaciarnię, pracuję przy kwiatach. Wykonuję zawód, którego nauczyłam się już pół roku temu. Kwiaty są moją ogromną pasją (…) To taka miłość od dziecka. Jeszcze moja babcia uczyła mnie kwiatów, miała ogród, w którym pracowałam wraz z nią. W kwiaciarni znalazłam swoje miejsce, to jest praca, którą kocham. Potrafię pracować po 15 godzin dziennie – powiedziała Magda Masny jakiś czas temu w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN".