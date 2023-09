Reklama

Kuba Wojewódzki od wielu lat prowadzi talk-show, w którym gości rodzimych celebrytów. Obok niego na kanapie zasiadło już wiele mniej lub bardziej znanych osób. Wygląda na to, że nowy sezon nie rozpocznie się bez kontrowersji. W kolejnym odcinku show mają pojawić się bowiem Caroline Derpienski i Marcin Hakiel. W poniedziałek na oficjalnym profilu TVN na Instagramie opublikowano wideo zapowiadające nową serię programu. Gospodarz programu wyraźnie zaznaczył, że pragnął zaskoczyć widzów wyborem swoich gości. Wygląda na to, że mu się to udało.

Opinie internautów są podzielone

W internecie pojawił się zwiastun odcinka, na którym goście przedstawiają się w kilku krótkich zdaniach. Caroline powiedziała, że jest "ikoną Polaków, queen of dollars i milionerką", podczas gdy Hakiel przedstawił się nieco skromniej i przyznał, że "jeździ niskobudżetowym autem służbowym". Wzmianki Caroline nie spodobały się pewnej grupie odbiorców, którzy śmiało komentowali to, co usłyszeli. Spora część internautów uważa, że zwiastun może być obraźliwy dla ich inteligencji, choć pojawiły się także osoby, które cieszą się na tę formę rozrywki.

Na pewno nie obejrzę i do tego samego zachęcam myślących ludzi; Dno; To jakiś dramat jest; Śmierdzi taką żenadą, że na pewno nie warto poświęcać na to ani sekundy; Kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Pogoń za pieniędzmi zjada ludziom mózgi; Pomijam, że nie oglądam tego w ogóle, ale z uwagi na tę ikonę nie wiem czego, ludzie powinni zignorować ten odcinek – pisali internauci na Facebooku.

Znaleźli się też tacy, do których przemawia taki rodzaj rozrywki.

Będę oglądać po raz pierwszy od jakichś 4 lat, także myślę, że oglądalność pójdzie mocno do góry; Ja tam ją lubię, czy jest million dollars, czy nie, wydaje mi się bardzo sympatyczna; Lubię, jak jest wesoło; Nie tylko cwana, ale do tego bardzo inteligentna, zawsze spokojnie odpowiada, uśmiechnięta i życzliwa. Ja ją lubię. Zawsze poprawi mi humor; Już nie mogę się doczekać – czytamy na Facebooku.

Nowy sezon programu Kuby Wojewódzkiego

Rozpoczęcie 35. sezonu programu "Kuba Wojewódzki" jest obecnie intensywnie reklamowane w mediach. Na platformie TikTok szczególną popularność zdobywa scena do piosenki "Chłopcy radarowcy", w której Marcin Hakiel tańczy razem z prowadzącym Kubą Wojewódzkim i Caroline Derpienski. Opinie internautów na ten temat również są mocno podzielone. Jednym się to podoba, innym wręcz przeciwnie.

Ruchy jak u kuzyna w remizie na potańcówce w 2005 roku; Wiejskie wesele; Nie mogę tego przegapić; Taki to będzie poziom; Muzyka w sam raz na poziom programu; Tego nie da się odzobaczyć; Porażka. Toniemy jak Titanic – pisali internauci pod nagraniem na TikToku.

Caroline Derpienski powiedziała, co sądzi o opiniach ludzi

Jakiś czas temu Caroline Derpienski wypowiedziała się na temat hejtu i krytyki. Powiedziała wówczas, że nie interesują ją opinie ludzi na temat jej udziału w programie TVN-u.

Komentarzy internautów nie czytam, bo nie ma sensu, wiem, że wynika to z zazdrości o moją pewność siebie, odwagę i dystans do siebie. Piszą hejty, ale i tak cała Polska łącznie z hejterami pobije rekord widzów przed telewizorami we wtorek - powiedziała w rozmowie z "Party".

Celebrytka powiedziała także parę słów o Marcinie Hakielu.

Marcin naprawdę jest przyzwoitą, miłą osobą. Nasze zestawienie to zderzenie dwóch różnych światów, ale dzięki temu oboje czuliśmy się wyjątkowo i docenieni każdy w swojej profesji – dodała Caroline.