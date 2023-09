Reklama

Dorota Szelągowska ma dwójkę dzieci: 22-letniego Antoniego oraz 5-letnią Wandę. Mimo trzech nieudanych małżeństw podkreśla, że jest teraz szczęśliwa. Przez trzynaście lat była żoną kompozytora i dyrygenta Adama Sztaby, z którym związała się, gdy jej syn Antoni był już kilkuletnim chłopcem. Warto zaznaczyć, że Antoni nie przyjął nazwiska swojego ojca biologicznego, Pawła Hartlieba, lecz nazwisko swojego przybranego ojca, Adama Sztaby.

Sukcesy Antoniego Sztaby

Starsze dziecko Doroty Szelągowskiej ma już niemałe sukcesy na swoim koncie. Antoni Sztaba, obecnie student filmówki w Łodzi, ma już pewne doświadczenie w dziedzinie aktorstwa. Nie da się ukryć, że jego kariera nabiera rozpędu. Występuje nie tylko w serialach i filmach, ale także w teatrze. Dorota Szelągowska podkreśliła, że jego sukces wynika z talentu, a nie ze znanego nazwiska. Jest z niego bardzo dumna. Ostatnio Antoni pojawił się w popularnym serialu "Lipowo: Zmowa milczenia" i filmie "Minghun".

Antoni Sztaba zapozował dla „Vogue’a”

Okazuje się, że to dopiero początek zawodowych osiągnięć wnuka Katarzyny Grocholi. Syn Doroty Szelągowskiej, który coraz bardziej zaangażowany jest w świat filmu, staje się także coraz bardziej aktywny na platformach społecznościowych. Niedawno opublikował tam zdjęcia z sesji fotograficznej, na których pozował z partnerką, Milą Jankowską. 22-letni Antoni tym razem pracował dla magazynu "Vogue". Na swoim profilu opublikował zdjęcia, na których jest ubrany jak gladiator. Przy okazji wyraził swoje uznanie dla współpracowników.

A jak sobie kupicie wrześniowe wydanie, to można tam przeczytać, co sobie tam myślę i co czasem robię, i jedno z tych zdjęć też – napisał Antoni Sztaba pod zdjęciem.

Dumna Dorota Szelągowska

Dla wielu osób udział w sesji zdjęciowej dla magazynu "Vogue" stanowi wielkie wyróżnienie. To amerykańskie czasopismo, które ma swoje korzenie sięgające końca XIX wieku, uważane jest za autorytet w dziedzinie mody i stylu oraz nazywane "świętą księgą" w tej branży. Niewielu młodych aktorów doświadczyło takiego prestiżowego uznania jak Antoni Sztaba. Choć ani Dorota Szelągowska, ani Katarzyna Grochola nie zostawiły pod postem chłopaka żadnych komentarzy, można przypuszczać, że obie są niezwykle dumne z osiągnięć swojego syna i wnuka. W ostatnim wywiadzie projektantka wnętrz związana z TVN wyraziła podziw dla osiągnięć zawodowych swojego pierworodnego syna.

Nie nosi mojego nazwiska, nie jest z nim kojarzony i nie dlatego dostał się na studia. Po prostu jest zdolny i jestem z niego taka dumna – powiedziała w rozmowie z „Faktem” Dorota Szelągowska.