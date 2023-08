Iwona i Gerard poznali się w programie "Sanatorium miłości" emitowanym przez TVP. Para wiele razy zmieniała już datę ślubu, ale najbliższa sobota, czyli 5 sierpnia jest już terminem nieodwołalnym.

Reklama

Gerard oświadczył się Iwonie w jej urodziny. Miało to miejsce 10 lipca 2021 roku podczas imprezy urodzinowej w Niepołomicach. W tym miejscu odbędzie się też ślub pary a dokładnie w znajdującym się w tym mieście zamku.

Ile osób będzie bawiło się na weselu Gerarda i Iwony?

Reklama

- Niepołomice to moje rodzinne miasto, tam się urodziłem, tam chodziłem do szkoły podstawowej i liceum (...) Ta tam robiłem maturę, potem po studiach wyruszyłem na Śląsk. Kocham Niepołomice, to fantastyczne miasto z XV wieku. Kazimierz Wielki wybudował tam zamek, początkowo był to zamek myśliwski, gdzie z Krakowa przyjeżdżał na polowania. Tam też na wakacjach była królowa Bona - mówił Gerard w jednym z wywiadów.

Na imprezie będzie bawiło się 70 osób. Podczas weselnego przyjęcia serwowana będzie dziczyzna, ale nie zabraknie tradycyjnych dań, jak chociażby rosołu. Zamiast makaronu dodatkiem do niego będą pierożki. Na stołach pojawi się też kaczka z gruszkami.

Czy Iwona z "Sanatorium miłości" zmieni nazwisko po ślubie?

Mogę powiedzieć, że kreacja została wybrana za jednym zamachem, bo nie mam czasu biegać po sklepach. Zaskoczyłam samą siebie wyborem. Nic więcej nie powiem - mówi o swojej kreacji Iwona. Świadkami podczas ślubu będą syn Iwony i córka Gerarda. Podróż poślubna odbędzie się dopiero w listopadzie.

Czy Iwona zmieni nazwisko po ślubie?

- Nie zmieniam, pozostaję przy swoim i dokładam nazwisko Gerarda - powiedziała dla "Super Expressu" Iwona.