Przy pomocy najciekawszych projektów i największych gwiazd Polsatu wzmacniamy pozycję TV4. Do tej kategorii należy nowy program "Para do gara. Ona mówi, on gotuje", w którym poznajemy kompletnie inną twarz Mateusza Gesslera: pogodną, dowcipną, pełną humoru – mówi Dyrektor Programowy Telewizji Polsat, Edward Miszczak.

Sam prowadzący, dzieląc się pierwszymi wrażeniami z planu, entuzjastycznie wypowiada się o pracy przy tym projekcie.

- "Para do gara. Ona mówi, on gotuje” to program, na który czekałem. Wszystko mnie tu zadziwia i pasjonuje. Świeżość tego formatu w Polsce w połączeniu z wiedzą o jego sukcesie za granicą, między innymi w mojej cudownej Francji, to dla mnie gwarant, że robimy coś naprawdę fajnego! – mówi Mateusz Gessler.

- Jestem już po pierwszych nagraniach i śmiało mogę powiedzieć, że to jest połączenie wszystkiego, co lubię: humoru, rozrywki, świetnych przepisów i przede wszystkim super uczestników, którzy zapewnią w programie dużą dawkę emocji. Szczególnie że atmosfera kuchni podgrzewa jeszcze emocje u naszych bohaterów, więc kiedy dochodzi presja czasu i rywalizacji, na planie bywa naprawdę gorąco! - powiedział.

Wśród uczestników show zobaczymy osoby z całej Polski, a nawet z zagranicy. Casting cieszy się bowiem ogromnym zainteresowaniem, nie tylko w naszym kraju. Liczba zgłoszeń przekroczyła już tysiąc i stale rośnie. Chętni do udziału w programie mogą wysyłać zgłoszenia na adres: paradogara@constantin-entertainment.pl.

Kogo zobaczymy w "Para do gara"?

W każdym odcinku programu "Para do gara. Ona mówi, on gotuje" zobaczymy rywalizację trzech par uczestników – małżeństw, rodzeństw lub par przyjaciół – o zwycięstwo i nagrodę pieniężną za najlepiej przyrządzone danie według przepisu Mateusza Gesslera.

Kulinarne wyzwanie będzie jednocześnie sprawdzianem umiejętności współdziałania każdego duetu, bo oryginalny przepis poznają jedynie panie, które następnie, z pamięci i na odległość, pokierują swoimi partnerami w kuchni.

Na wstępie gospodarz zademonstruje uczestniczkom, jak wykonać potrawę. Panie nie będą mogły robić notatek ani towarzyszyć swoim partnerom podczas gotowania. Kiedy opuszczą studio, do akcji, w trzech zaaranżowanych kuchniach, wkroczą panowie. Każdy z mężczyzn będzie musiał przygotować danie jak najbliższe oryginału, w ściśle określonym czasie i pod dyktando swojej partnerki, obserwującej go na ekranie i porozumiewającej się z nim przez zestaw słuchawkowy. Oceny i punktacji gotowych potraw uczestniczki dokonają podczas degustacji z zasłoniętymi oczami, a na koniec swoje punkty przyzna także Mateusz Gessler.

Format "Para do gara" znany jest widzom już w ponad 10 krajach, m.in. we Francji, Brazylii, Słowacji, Turcji, Tajlandii czy w Niemczech. W każdym z nich bije rekordy oglądalności. W Brazylii od 2018 roku powstało 6 sezonów. We Francji na kanale France 2 wyemitowano ponad 200 odcinków, a program okazał się wielkim hitem access primetime. Format zanotował tam wzrost o 173% w stosunku do średniej pasma stacji. Niemiecki Sat. 1 w 2022 roku wyemitował 100 odcinków programu.