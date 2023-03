W tym sezonie do drużyny sous chefów dołącza argentyński mistrz kuchni, specjalista od mięs i owoców morza– Martin Gimenez Castro. Drugim sous chefem będzie dobrze już znany z poprzedniej edycji Robert Kondziela – najlepszy nauczyciel wśród szefów kuchni, od 20 lat u boku Mateusza Gesslera. W programie jak zawsze specjalne zadania dla uczestników, nagrody dla zwycięzców i zadania dla przegranych, wymagające serwisy oraz plejada gości specjalnych: m.in. Szymon Marciniak. Karolina Bojar, Alon Than, Natalia Janoszek, Piotr Galiński, Maciej Nowak, Rafał Pacześ i Sylwia Stachyra – uczestniczka TOP CHEF World All-Stars.

Poznajcie uczestników tej edycji show.

DOMINIKA BLASZKIEWICZ

Wiek: 30 lat

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Prywatnie troskliwa mama i narzeczona, zawodowo sushi master. Pracoholiczka, w kuchni mały terrorysta, twarda babka, która potrafi krzyknąć i tupnąć nogą. Nie lubi się o nic prosić, woli pokazać, na co ją stać, niż mówić o sobie w superlatywach. Zawsze jest sobą i nikogo nie udaje. Jej doświadczenie kulinarne jest głównie związane z kuchnią japońską.

JÓZEK BOLACH

Wiek: 28 lat

Miejsce zamieszkania: Poznań

Skończył szkołę średnią na kierunku technik architektury krajobrazu. Uwielbia gotować w domu dla bliskich. To sprawia mu wielką frajdę. Marzy, by napisać własną książkę, która ułatwi gotowanie innym. Cały czas stara się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę nie tylko o gotowaniu, ale również o kosmosie. U drugiego człowieka najbardziej ceni dobro oraz doświadczenie życiowe. Pasją gotowania zaraziła go mama, która kiedyś sama pracowała jako szef kuchni.

OLIWIA AUGUSTYN

Wiek: 24 lata

Miejsca zamieszkania: Stargard

Chce w końcu zrobić coś dla siebie, znaleźć cel, narzucić sobie dyscyplinę i pokonać własne słabości. Jej oczkiem w głowie jest jej 3-letni syn, przez co do tej pory swoje marzenia odkładała na później. Teraz czuje, że może pozwolić sobie na realizacje swoich planów. Liczy, że udział w programie pokaże jej, czy nadaje się do pracy w kuchni. Jest osobą bardzo uczuciową, wrażliwą i empatyczną.

PIOTR WOJCIESZAK

Wiek: 33 lata

Miejsca zamieszkania: Kraków

Obecnie pracuje jako manager restauracji w Krakowie. W gastronomii ma 15-letnie doświadczenie, na każdym stanowisku. Lubi spędzać czas z przyjaciółmi. Mówi o sobie, że jest "urodzonym liderem". Kiedy wchodzi w nowe środowisko, wszyscy zaczynają go słuchać. Ciekawe, czy tak samo będzie w piekielnej kuchni? Wygraną w programie chciałby przeznaczyć na rozwijanie swoich umiejętności.

EDYTA NIEWIADOMSKA

Wiek: 31 lat

Miejsca zamieszkania: Słupsk

Żywiołowa mama dwójki chłopców. Gra na gitarze, kręcą ją bunkry i militaria. Wyzwania ją motywują, lubi sobie wysoko stawiać poprzeczkę. Ambitna, chce wygrać i wyjść silniejsza z programu. Z drugiej strony czasem wykazuje brak wiary w siebie, czeka, aż ktoś w końcu powie: "Edźka jesteś w tym dobra!". Najlepiej odnajduje się w kuchni włoskiej.

DAWID GRZYBOWSKI

Wiek: 24 lata

Miejsca zamieszkania: Bielsko-Biała

Dawid obecnie pracuje w restauracji, w której tworzył kartę dań od podstaw. W gastronomii lubi nowe rozwiązania i nieoczywiste połączenia składników. W pracy stara się być "pilnym uczniem". Chłonie wiedzę jak gąbka i ma wszystko pod kontrolą.

LAURA SIDOR

Wiek: 29 lat

Miejsca zamieszkania: Starachowice

Jej motto to "co ma być to będzie", jej życie to jeden wielki spontan, co potwierdza to, że zjechała kawał Europy. Ma na koncie mnóstwo przygód podczaspodróży stopem, kocha wziąć plecak i ruszyć w siną dal. Lubi siebie, ma duży dystans do swojej osoby, poczucie humoru i patrzy na świat z przymrużeniem oka.

BARTEK GODZISZ

Wiek: 22 lata

Miejsca zamieszkania: Rzeszów/Zamość

Jako 18-latek wyjechał do Anglii, gdzie pracował przy pakowaniu cateringu. Aktualnie pracuje na uczelni, gdzie pomaga innym studentom w sprawach organizacyjnych.Uwielbia podróżować i poznawać kuchnie innych krajów. Marzy o własnym foodtrucku w rodzinnym mieście. Bartek uwielbia kontakt z drugim człowiekiem i nie ma dla niego problemu, którego nie da się rozwiązać.

DOMINIKA GLEGOŁA

Wiek: 27 lata

Miejsca zamieszkania: Warszawa

Odważna i zmotywowana. Przy tym osoba z ogromną wrażliwością, która mocno przeżywa niepowodzenia. Perfekcjonistka, uparcie dąży do celu, jednak w atmosferze zdrowej rywalizacji i uważności na innych. Mama 2-letniego wyczekanego szczęścia - Michaliny, która razem z tatą mocno jej kibicuje! Jak pisze na swoim Instagramie - kuchnia jest dla niej sztuką - zobaczymy czy przygoda w piekielnej kuchni zakończy się dla niej owacją na stojąco.

WITEK MONDRY

Wiek: 27 lata

Miejsca zamieszkania: Poręba Wielka

Ukończył szkołę gastronomiczną w Krakowie. Pasją Witka jest gra na pianinie. Uważa, że muzyka jest przyprawą, która może ulepszyć niejedną potrawę. Marzy o podróży do Japonii, by móc rozwijać swoje kulinarne umiejętności. W kontaktach z innymi stawia na otwartość oraz odwagę. Smykałkę do gotowania odziedziczył po tacie kucharzu.

LIDIA SZUMNIAK

Wiek: 24 lata

Miejsca zamieszkania: Poznań

Dusza towarzystwa, która musi mieć wszystko zaplanowane i poukładane. Lubi być dobrze przygotowana i we wszystkim najlepsza. Zawsze wszystkim pomaga i doradza, przez co w szkole wołali na nią „ciotka”. Obecnie stara się bardziej wyluzować i nie ulegać emocjom, ale różnie z tym bywa... Z reguły bardzo pogodna, ale nie boi się mówić otwarcie tego, co myśli.

MARTYNA CIEPLAK

Wiek: 40 lat

Miejsca zamieszkania: Katowice

Kobieta torpeda, energetyczna optymistka i perfekcjonistka. Twardo stąpająca po ziemi i bardzo zaradna. Ciężkiej pracy się nie boi. Przy tym życzliwa, bezkonfliktowa, nie lubi „kwasów, wazelin”, woli dostać w twarz niż spijać sobie z dzióbków na siłę. Ma kurs trenera personalnego i dietetyka. Zwolenniczka codziennej afirmacji - ciekawe czy ta praktyka pomoże jej uporządkować gamę emocji, jaką przyniesie jej codzienna praca w piekielnej kuchni.