Krzysztof Skórzyński, który prowadził poniedziałkowe wydanie programu "Dzień dobry TVN" wraz z Małgorzatą Ohme, podpadł widzom. Jednym z gości śniadaniówki była wokalistka i aktorka Julka Rocka.

No i teraz krótka piłka - Julka Rocka jest razem ze mną. Jeśli o tej dziewczynie nie słyszeliście, to oznacza, że jesteście dziadersami, boomerami i nie wiecie, co się dzieje w Internecie- tymi słowami Skórzyński zapowiedział młodą gwiazdę.

Bez przesady - powiedziała Rocka.

Nie no, mówię z przymrużeniem oka - stwierdził prowadzący.

Choć podkreślił, że jego wypowiedź właśnie tak należy traktować, widzowie najwyraźniej poczuli się urażeni tą wypowiedzią.

Skórzyński do krytyków: Sam jestem dziadersem

Panie Krzysztofie, ja oraz moi bliscy znajomi nie znamy Pani aktorki/piosenkarki przez Pana przedstawionej, a mimo to nikt z nas nie jest i nie czuje się "dziadersem". Więcej taktu - napisała jedna z widzek.

Przykro mi słuchać, kiedy Pan Skórzyński w porannym programie starszych odbiorców nazywa dziadersami, ponieważ nie wszyscy znają Julię Rocką - dodała inna.

Krzysztof Skórzyński nie pozostał obojętny na te komentarze.

Wyraźnie mrugnąłem okiem. Sam jestem dziadersem, bo też Panią Julię poznałem dziś. Serdeczności - napisał.