Niedzielne wydanie "Dzień dobry TVN" Krzysztof Skórzyński współprowadził z Ewą Drzyzgą. Podczas jednej z rozmów pomylił się kilka raz. Doszło do tego, że poprawiały go zaproszone do studia gościnie, czyli Maja Ostaszewska i Izabela Kuna.

W niedzielny poranek w "Dzień dobry TVN" widzów powitała Ewa Drzyzga w towarzystwie Krzysztofa Skórzyńskiego. Reklama Ten drugi nie miał chyba najlepszego dnia. Choć dziennikarzowi nie brakuje profesjonalizmu i doświadczenia w tym wydaniu programu zaliczył kilka wpadek z rzędu. Większość z nich miała miejsce podczas rozmowy z Izą Kuną i Mają Ostaszewską. Aktorki pojawiły się w studiu z racji premiery filmu "Teściowie 2". Jaką wpadkę w "Dzień dobry TVN" zaliczył Krzysztof Skórzyński? Reklama Na początku Skórzyński poinformował widzów, że komedia od tygodnia jest w kinach. Ostaszewska szybko go poprawiła, tłumacząc, że właśnie trwa weekend otwarcia filmu. Nie, od 15-tego! Jesteśmy w trakcie weekendu otwarcia - powiedziała. Jak Izabela Kuna poprawiła Krzysztofa Skórzyńskiego? Gdy współprowadząca program Ewa Drzyzga poruszyła temat książki Kuny pt. "Klara" i serialu, który już niebawem pojawi się na jej podstawie, Skórzyński stwierdził, że jest już on dostępny na Playerze. Jeszcze nie ma na Playerze - powiedziała Kuna i dodała lekko zirytowana: Film niby jest od trzech tygodni, serial na Playerze…. Po czym zaczęła się śmiać. Pod koniec niedzielnego wydania "DDTVN" Krzysztof pożegnał się z widzami słowami: "Miłej soboty"... Marta Kawczyńska Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję