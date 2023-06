Piotr Gąsowski od 2014 roku był współprowadzącym program "Twoja twarz brzmi znajomo". Gdy tuż przed 18. edycją Katarzyna Skrzynecka, która byłą jurorką w show, została zwolniona, aktor w geście solidarności zrezygnował z roli prowadzącej.

Reklama

Wojewódzki i Kędzierski zapytali go, czy otrzymał już jakieś propozycja pracy od innych stacji.

Jeśli usłyszycie, że jakiś aktor mówi, że nie może zdradzić swoich planów, to znaczy, że nie ma żadnych planów. Żeby nie zapeszyć. Mam bardzo dużo propozycji - powiedział.

Reklama

Wojewódzki drążąc temat zapytał go, czy przyjąłby pracę z TVP.

O tym w ogóle zapomnijmy. Nie uznaję, że coś takiego w ogóle jest - powiedział wprost.

Chcę, żeby to doszło do każdego obywatela niezależnie od światopoglądu, czy ktoś z państwa przeliczył pieniądze na dniówki? 2 mld 700 mln zł rocznie na media publiczne, to jest dokładnie 600 mln euro, co daje dziennie, przeliczając przez 365 dni w roku, uwaga - 1 mln 650 tys. euro dziennie z naszych podatków. W zamian dostajemy produkt tylko dla jednej grupy - dodał.

Gąsowski wypowiedział się też na temat pasków w TVP Info.

To jest lepsze niż jakikolwiek dopalacz - dodał.