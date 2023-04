Piotr Gąsowski z okazji swoich 59. urodzin zamieścił w sieci post, w którym pokazał, jak i z kim spędził ten wyjątkowy dzień.

Moi Drodzy! Byliśmy wczoraj w Krakowie na 60-tce naszego przyjaciela , Andrzeja Klechowskiego! A o północy , te dwie kobiety @hanna_sleszynska_official@annaglogowska_official przypomniały mi oraz wszystkim świętującym, że właśnie …zaczęły się moje urodziny! Bardzo ważne urodziny, gdyż jest to ostatni rok mojego życia, w którym mogę mówić, iż jestem…pięćdziesięciolatkiem! Ostatni raz, w moim życiu, w urodzinowej liczbie, określającej mój wiek , mam , na jej początku, cyfrę "5" !!!Raczej nie doczekam kolejnego takiego momentu , gdyż musiałbym czekać aż …441 lat ! Wtedy miałbym już lat 500-set , a to raczej niemożliwe…Chociaż kto wie? Przy dzisiejszych osiągnięciach medycyny i przy odrobinie higienicznego życia , z mojej strony? - żartował we wpisie.

Komu z okazji urodzin podziękował Gąsowski?

W dalszej części podziękował m.in. rodzicom, dzieciom, bratu, przyjaciołom oraz obserwatorom w mediach społecznościowych.

Dziękuje też moim hejterom, gdyż to dzięki Wam , zrozumiałem , jak jestem ważny i potrzebny tym, którzy mnie lubią! Dzięki Waszym, Drodzy Hejterzy, nienawistnym reakcjom, uruchamia się zawsze , jeszcze silniejsza niż Wasz hejt, "grupa wsparcia"! To jest cudowna moc, dająca mi siłę i wiarę w sens tego co robię! - napisał.

Nie zabrakło też miłych słów skierowanych do Anny Głogowskiej i Hanny Śleszyńskiej, z którymi aktor świętował swój jubileusz.

I w końcu…dziękuję Wam Drogie Dziewczyny i Mamusie naszych dzieci, Haniu i Aniu za to , że Was mam i Wy macie mnie i, że nasze dzieci mają siebie a my mamy siebie wszyscy nawzajem!!! I, że sobie kibicujemy! - czytamy.

Małżeństwo Piotra Gąsowskiego z Hanną Śleszyńską trwało 14 lat. Para doczekała się syna Jakuba, który urodził się w 1995 roku. Z Anną Głogowską poznał się podczas prowadzenia programu "Taniec z gwiazdami". Najpierw była jedną z tancerek, potem wspólnie z aktorem prowadziła show. Para wzięła ślub w 2007 roku a w 2007 roku doczekała się córki Julii. Rozwiedli się po 11 latach.