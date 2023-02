Maciej Rock razem z Maciejem Dowborem będzie prowadził program “Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Prezenter przyznał, że tęsknił za kontaktem z publicznością.

Wspaniale, tęskniłem za tym ogromnie. Nie wiedziałem, że życie szarpnie aż tak tym żaglem i to wszystko wydarzy się tak szybko. (...) Brakowało mi sceny, brakowało mi publiczności. Bardzo się dobrze czuję - powiedział.

Zdradził również, co usłyszał od Piotra Gąsowskiego, który był jego poprzednikiem. Przypomnijmy, że Gąsowski zdecydował o zakończeniu współpracy z produkcją w geście solidarności z Katarzyną Skrzynecką.

Dzwonił i rozmawialiśmy przez telefon. Piotr był dzień przed wylotem do Kolumbii. Porozmawialiśmy i nie ma między nami żalu. To nie są moje decyzje, Piotra chyba tak. Nie za bardzo jest, o co i do kogo mieć żal. Lubimy się i nie ma złej krwi. Kazał mi opiekować się Dowborem, cokolwiek to znaczy - powiedział Rock w rozmowie z Pudelkiem.