W tym roku Polskę w konkursie Eurowizji reprezentować będzie Blanka z piosenką "Solo".

Do osób, które wypowiedziały się na temat utworu, który wykona w Liverpoolu nasza kandydatka, dołączył Krystian Ochman.

Nie chcę mówić bezczelnie, ale ja zrobiłem swoje. Utwór Blanki jest dla mnie bliżej disco polo, ale i tak jej kibicuję, bo wiem, jak to wygląda. To jest na pewno ogromny stres, ale też równocześnie fajna sytuacja. Wtedy, jak wręczyłem jej ten bilet, to trochę dziwnie się poczułem. Myślałem, że chcę już wracać do domu - powiedział w programie Onet Rano.

Krystian Ochman o Blance: Ona jest influencerką, nie?

Temat ten pojawił się także w programie Kuby Wojewódzkiego.

Czy uważasz, że Blanka, nasza kandydatka, poradzi sobie teraz? - zapytał prowadzący.

Czy poradzi sobie? No musi... Niezależnie od tego, co ludzie mówią, ja bym tego nawet nie nazywał hejtem, po prostu nie zgadzają się z wyborem - odpowiedział Ochman.

Ale ona dobrze słyszy? Dobrze śpiewa? - dopytywał Wojewódzki.

Ona jest influencerką, nie? Niezależnie od tego, ja jej kibicuję. Przechodziłem swoje, wiem, jak to wygląda, to nie jest dla niej łatwe - stwierdził.

Krystian Ochman odniósł się do słów Górniak o Blance: Byłem zdziwiony…

Ochman odniósł się też do wypowiedzi Edyty Górniak na temat Blanki.

Uwielbiam panią Górniak, ale byłem zdziwiony, że ona powiedziała, że Blanka ma coś świeżego - powiedział.

Na stwierdzenie Wojewódzkiego, że może nie chodziło o śpiewanie, odpowiedział: "Może o usta".