Eurowizja 2023 odbędzie się w tym roku w Liverpoolu. Polskę reprezentuje Blanka Stajkow.

Reklama

Podczas wykonywania swojej piosenki "Solo" piosenkarka będzie również tańczyć. W sieci pojawiły się fragmenty z prób.

Umiejętności taneczne Blanki postanowiła ocenić Agnieszka Kaczorowska. Aktorka znana z serialu "Klan" ma na swoim koncie wiele nagród w tańcu towarzyskim, który trenowała. Brała również udział w programie "Taniec z gwiazdami".

Reklama

Czego Agnieszce Kaczorowskiej brakuje w występie Blanki Stajkow?

To, czego mnie osobiście brakuje, to spójnej, mocnej grupy tancerzy obok, dzięki czemu ze sceny płynęłaby wielka siła. Nie znam regulaminu Eurowizji, może są jakieś ograniczenia co do liczby osób na scenie - tego nie wiem. Jako tancerka i choreografka na pewno przyczepiłabym się jeszcze do kilku rzeczy- stwierdziła Kaczorowska w rozmowie z Plotkiem.pl.

Kaczorowska zachęca ją, by miała odwagę i pewność siebie.

Jako trenerka mentalna w tej chwili, tuż przed docelowym występem wykrzyknęłabym tylko: dawaj Blanka! Z podniesioną głową i swoją pewnością siebie pokaż, na co cię stać! Zrób to najlepiej, jak umiesz i baw się świetnie - powiedziała.