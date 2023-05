Rewolucja w głosowaniu

Eurowizja 2023 będzie pierwszym od lat konkursem ze zmianami w systemie głosowania – usunięto między innymi możliwość oddawania głosów jury w półfinałach. Ponadto w tym roku decyzję o tym kto awansuje do wielkiego finału, podejmą widzowie z całego świata również w głosowaniu online. Brak możliwości głosowania przez jury w półfinałach może doprowadzić od bezprecedensowych rozstrzygnięć.

Kto w gronie faworytów?

Eksperci wskazują, że główną faworytka do wygrania tegorocznego konkursu jest Loreen ze Szwecji – zwyciężczyni Eurowizji 2012. Jako kolejnego kandydata do zwycięstwa wymienia się reprezentanta Finlandii Käärijä, wśród w gronie faworytów znalazł się także duet z Ukrainy TVORCHI. Analitycy londyńskiej firmy Unibet szacują, że szanse na zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji 2023 prezentują się następująco: Szwecja 59,1 proc., Finlandia 36,4 proc. oraz Ukraina 6,7 proc.

Czy Blanka ma szanse na zwycięstwo?

Reprezentująca Polskę Blanka Sajkow wystąpi w drugim półfinale, będzie dziewiąta w kolejności, czyli mniej więcej w połowie stawki. Co ważne, jej występ nie odbędzie się zarówno tuż przed, jak i tuż po utworach największych faworytów — to może zwiększyć szanse Polki na dobry wynik. Według Unibetu szanse Blanki na awans do finału Konkursu Piosenki Eurowizji 2023 wynoszą 69 proc. Eksperci nie pozastawiają jednak złudzeń co do wygranej Polki w konkursie głównym. Jeśli chodzi o tryumf, analitycy londyńskiej firmy Unibet oceniają, że prawdopodobieństwo zwycięstwa przez Polkę Konkursu Piosenki Eurowizji 2023 wynosi mniej niż 1 proc.