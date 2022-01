Ślub roku

Wielki zaskoczeniem był ślub Beaty Tadli. Co prawda wiadomo było, że spotyka się z tajemniczym Michałem, ale dziennikarka w żadnym z wywiadów nie przyznawała się, że zamierza wyjść za swoją nową miłość. Ogromnym zaskoczeniem było, gdy w lutym opublikowała na Instagramie zdjęcia z uroczystości. Dłużej niż Tadla informację o tym, że się ożenił, bo kilka miesięcy, ukrywał Marcin Gortat. Ślub z Żanetą Stanisławską odbył się, jak donosiła prasa, wczesną wiosną. Para nie pokazała jednak zdjęć z ceremonii. Sakramentalne “tak” podczas wystawnej ceremonii powiedzieli sobie Joanna Opozda i Antek Królikowski. Uroczystość odbyła się 7 sierpnia w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Również w sierpniu w Kolegiacie św. Anny w Krakowie na ślubnym kobiercu stanęli Edward Miszczak i Anna Cieślak. Na weselu bawiło się ok. 200 gości, a wśród nich m.in.. Monika Olejnik, Dominika Kulczyk, Joanna Przetakiewicz, czy Agnieszka Woźniak-Starak. Nietypowe miejsce na swój ślub wybrali z kolei Małgorzata Opczowska oraz Jacek Łęski. Ceremonia odbyła się na plaży w Juracie wśród opalających się turystów.

Miłość roku

W 2020 roku najgłośniej było o związku Blanki Lipińskiej i Barona. W 2021 bohater jest ten sam, tylko partnerka się zmieniła. Baron zakochał się z wzajemnością w Sandrze Kubickiej. Plotki głoszą, że para planuje ślub i potomka. Czy tak będzie? Czas pokaże. Swoją nową drugą połówkę znalazła także była dziewczyna Barona, czyli Julia Wieniawa. Oboje znali się i lubili od lat, ale dopiero w ubiegłym roku okazało się, że przyjaźń zamieniła się w wielką miłość. To, że wiek nie gra roli przekonują z kolei wspomniani już wcześniej Anna Cieślak i Edward Miszczak. O tym, że są razem zaczęto plotkować wiosną. Potem okazało się, że plotki są prawdą, a Anna w jednym z wywiadów udzielonych po ślubie stwierdziła, że nie jest w stanie powiedzieć nic poza tym, że “jest szczęśliwa”. Dodała, że to inni mają problem z różnicą wieku między nią a jej mężem. - Nie mam potrzeby tłumaczenia tego, bo to jest ich problem, że mają z tym problem - stwierdziła.

Rozstanie roku

Najbardziej zaskakującym i ekspresowym rozstaniem, bo zaledwie kilka miesięcy po ślubie, było to Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego. Mimo, że łączyła ich wspólna pasja do podróży okazało się, że to nie wystarczy, by ten związek przetrwał. - Byłam bardzo zaskoczona, to nie ja zmieniłam zdanie - wyznała Wojciechowska w jednym z wywiadów. Kossakowski przyznał z kolei, że nie spodziewał się tej fali hejtu, jaka spotkała go po rozstaniu z ukochaną. Spektakularne rozstanie po kilku latach wielkiej miłości i małżeństwa zaliczyli również Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski. Dziennikarka dosyć szczegółowo opowiedziała o tym, jak aktor wyprowadzał się z domu zabierając m.in. pianino oraz obrazy i wyznała, że bardzo go kochała i wybaczyła zdradę, ale na nic się to zdało, bo Zamachowski i tak postanowił zakończyć związek. - Z dziećmi Zbyszka nie zagrało, a on sam nie znosił obecności moich dzieci (…). Wydawało mi się, że mając czwórkę dzieci, będzie wiedział, co to znaczy: dzieci w domu. Niestety, nie wiedział. A Tomek i Zosia przeszli traumę - wyznała. Głośno było także o rozstaniu i rozwodzie Dody i Emila Stępnia. Obydwoje nie szczędzili sobie złośliwości i przykrych słów, a wszystko zbiegło się w czasie z premierą filmu “Dziewczyny z Dubaju”, którego byli producentami. Dopiero po sprawie rozwodowej ciepło się pożegnali. Do rozstań z klasą zaliczyć trzeba koniec związku Ewy Gawryluk i Wojciecha Błaszczaka. Para wydała oświadczenia, w których poinformowała o zakończeniu związku i oznajmiła, że nie będzie się na ten temat wypowiadać publicznie.

Skandal roku

Zaczęło się od “afery szczepionkowej”, a dokładnie dosyć długiej listy gwiazd, które zaszczepiły się poza kolejnością. Znalazły się na niej m.in. takie osobowości jak Krystyna Janda, Edward Miszczak, Anna Cieślak, Maria Seweryn, czy Krzysztof Materna. Bez skandalu nie obyło się na 50. urodzinach Andrzeja Piasecznego. Adam “Nergal” Darski nagrał i opublikował nietypowy i pełen wulgaryzmów toast. "Je*ać PiS, i Konfederację, i wszystkim, ku*wa, tam..." – wykrzykiwał "Piasek". Konsekwencją tych słów była utrata pracy w TVP, gdzie zasiadał w fotelu jurora w programie “The Voice of Poland”. W marcu głośno stało się o mobbingu w polskich szkoła filmowych. Zaczęło się od wpisu Anny Paligi, która ujawniła na Facebooku nieprzyjemne i skandaliczne sytuacje, które prowokowali wykładowcy "filmówek" podczas swoich zajęć.

Głupota roku

To z pewnością słowa Bożeny Dykiel wypowiedziane w programie “Dzień dobry TVN”. Aktorka uznała, że depresję wywołuje m.in. niedobór litu a pandemia COVID-19 to według niej “walka świata z bogaczami, którzy chcą z nami rządzić”. Zareklamowała również specjalne okulary przeciwsłoneczne, którymi zwalcza smutny nastrój. Aktorka została mocno skrytykowana, a fundacja z którą współpracowała podczas kampanii nagłaśniającej problem z depresją, zrezygnowała z dalszej współpracy z Dykiel.

Wpadka roku

We wrześniu wyszło na jaw, że Beata Kozidrak wsiadła za kółko pod wpływem alkoholu. Gdy ją zatrzymano miała 2 promile alkoholu we krwi. Piosenkarka przeprosiła, a po chwili nieobecności wróciła do koncertowania oraz aktywności w mediach społecznościowych. Problem z prawem jazdy, a właściwie jego brakiem, miał również Piotr Kraśko. Okazuje się, że podczas rutynowej kontroli w kwietniu wyszło na jaw, że od sześciu lat jeździ bez dokumentu. Za swoje zachowanie dziennikarz przeprosił i zapewnił, że w ciągu miesiąca zdał potem egzamin i odzyskał prawo jazdy, a także zdał egzamin na kategorię B+E. Za prowadzenie bez uprawnień otrzymał karę grzywny.

Debiut roku

W świecie celebrytów chyba już dawno nie było takiego debiutu, jaki zaliczyła żona ministra w rządzie PiS – Marianna Schreiber. Jej udział w programie "Top Model" wywołał niemałą sensację, zwłaszcza, że kobieta nie omieszkała opowiedzieć szczegółowo o tym, jak żyje się pod jednym dachem z politykiem. Media przypomniały jej, że w 2018 roku zamieściła na twitterze wpis, w którym wyzwała dziewczynę w autobusie, która miała tęczową torbę. Schreiber przeprosiła za swoje słowa i zadeklarowała, że wspiera osoby LGBT. Po występie w programie TVN można było zobaczyć ją nie tylko na salonach, ale i protestach związanych z ustawą aborcyjną, czy "lex TVN". Ostatnio wyznała, że przez swoją aktywność nie została zaproszona na święta do rodziny męża.

Wypowiedź roku

Te słowa, a właściwie skandaliczny wpis zamieszczony przez Barbarę Kurdej-Szatan w mediach społecznościowych wywołały burzę. Aktorka w wulgarnych słowach opisała zachowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nazwała ich m.in. “mordercami”. Sprawą zajęła się prokuratura, a Jacek Kurski sam ogłosił, że TVP zrywa współpracę z aktorką. Kurdej-Szatan przepraszała i udzielała wywiadów, w których tłumaczyła, że chciała jedynie zwrócić uwagę na agresywne zachowania nagrane amatorską kamerą funkcjonariuszy wobec matek z dziećmi znajdujących się na granicy.

Narodziny roku

Ten rok to prawdziwy baby boom w świecie celebrytów. W roli mam zadebiutowały m.in. Zofia Zborowska, Klaudia Halejcio, sportsmenka Justyna Kowalczyk oraz Ida Nowakowska. Ta ostatnia publicznie w programie “Pytanie na śniadanie” ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Kolejny raz mamami zostały - Ola Szwed, Agnieszka Kaczorowska, Kasia Tusk, Anna Dereszowska, Agnieszka Hyży oraz Olga Frycz. Aktorka zadeklarowała, że swoją drugą córkę będzie wychowywać samotnie. Już niebawem do grona świeżo upieczonych mam dołączy również Joanna Opozda.

Zdjęcie roku

To zdjęcie, które zilustrowało reportaż o związku Wojtka Sawickiego i jego narzeczonej Agaty. Wspólnie prowadzą bloga "Life on Wheelz", na którym wspólnie pokazują codzienne życie osoby z niepełnosprawnością. Sawicki sam jest niepełnosprawny. Cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a, w związku z czym jeździ na wózku i oddycha przez respirator. Zdjęcie, które zilustrowało reportaż przypomina to, na którym uwieczniono Yoko Ono i Johna Lennona. - Mieliśmy trochę wątpliwości, czy na pewno warto dzielić się czymś tak intymnym. Ale po trudnych i burzliwych rozmowach zdecydowaliśmy się na publikację. W końcu jesteśmy tu po to, żeby zmieniać świat, wywracać kanony do góry nogami. Poza tym tytułem naszej rozmowy jest “i niech mówią, co chcą". Mówcie więc, a my zajmiemy się naszą miłością - mówił o zdjęciu Wojtek.