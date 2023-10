„[…] myślę, że będą czystki. Nie wyobrażam sobie, żeby w TVP zostali żołnierze PiS-u. Ta propaganda, którą oni proponowali w "Wiadomościach" to było coś tak bez precedensu... to było zło po prostu przez duże "Z". Ja myślę, że te osoby same się spakują i uciekną. Nie zdziwiłabym się, jakby jeszcze jakieś odprawy sowite sobie powypisywali. Na pewno pojawi się dużo nowych osób” – przewiduje Aleksandra Kwaśniewska.