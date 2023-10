Edyta Lewandowska w środowisku często nazywana jest "drugą Holecką". Nic w tym dziwnego, bo razem z prezenterką kojarzoną z obecną władzą prowadzi "Wiadomości" emitowane w TVP. Na antenie można ją zobaczyć równie często jak Danutę Holecką.

Lewandowska od lat związana jest z TVP, w którym prowadziła m.in. serwisy informacyjne w TVP Info. Onet donosił ostatnio, że transfer do sztandarowego programu informacyjnego stacji przyniósł jej wynagrodzenie w wysokości 40 tys. złotych netto miesięcznie.

Jak zaczynała swoją karierę Edyta Lewandowska?

Co wiadomo o Edycie Lewandowskiej? Prezenterka zanim trafiła do telewizji, chciała zostać prawniczką, bo skończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Łódzkiego. Potem pracowała w Informacyjnej Agencji Radiowej a także Radiu Bełchatów i Radiu Classic. W TVP najpierw prowadziła "Twoją Listę Przebojów" a w 1998 roku debiutowała na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

- Była obowiązkowa i zdyscyplinowana. Twardo stąpała po ziemi, niezbyt interesowała się muzyką, ale chciała dobrze wykonywać swoją pracę. (...) Edyta nie sprawiała wrażenia, że to ją interesuje [polityka - przyp. red.]. Może dlatego, gdy dziś czasem oglądam "Wiadomości", to widzę dziewczynę, którą przecież kiedyś znałam, ale której teraz nie poznaję. Dzisiejsza TVP to groteska, a "Wiadomości" prezentują jakiś świat równoległy - mówiła w rozmowie z magazynem Press Małgorzata Halber, która prowadziła z Lewandowską "Twoją listę przebojów".

Mężem Edyty Lewandowskiej jest znany pogodynek

Do zespołu "Wiadomości" dołączyła w 2019 roku. Do "historii" przeszła jej rozmowa z Jackiem Kurskim przed festiwalem w Opolu. Prezes TVP zachwalał na wizji swoich dziennikarzy, co Lewandowska skomentowała słowami: "W imieniu dziennikarzy, bardzo panu dziękuję. To się rzadko zdarza, że prezes tak bardzo chwali swoich pracowników. Dziękuję serdecznie, to bardzo miłe słowa".

O jej życiu prywatnym wiadomo niewiele, bo Lewandowska nie udziela wywiadów. Mało, kto wie, że jej mąż to także rozpoznawalna twarz stacji TVP. Jej ukochanym jest lektor i prezenter pogody znany głównie z "Pytania na śniadanie" Ziemowit Pędziwiatr, bo o nim mowa, jest jednym z najzabawniejszych pogodynków stacji. To z nim Lewandowska doczekała się córki o imieniu Blanka.