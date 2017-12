Muzyk występował w cyklu „Bedtime Stories”, w którym celebryci czytają dzieciom bajki na dobranoc. Odcinek, w którym Homme czytał bajkę „Zog” Julii Donaldson został wyemitowany jesienią, ale rockman nakręcił jeszcze dwa odcinki, które miały być pokazane w okresie świątecznym.

Po skandalu na koncercie telewizja postanowiła jednak zawiesić na czas nieokreślony emisję czytanek, a także wstrzymać powtórki wcześniejszego epizodu. - Dopóki ta kwestia nie zostanie wyjaśniona, zawieszamy współpracę - oznajmił rzecznik BBC.

Przypominamy, że podczas świątecznego koncertu organizowanego przez rozgłośnię KROQ w Los Angeles niczym niesprowokowany Josh Homme kopnął licencjonowaną fotografkę Chelsea Lauren, znajdującą się w fosie. Poszkodowana zamieściła zapis wideo na Instagramie, a całą sprawę opisała w mediach społecznościowych ze szpitala, dokąd trafiła na ostry dyżur.

W reakcji gwiazdor szybko zamieścił na Facebooku wideo z przeprosinami. - Popełniłem w życiu wiele błędów i to, co zrobiłem wczoraj, było jednym z nich - mówi na nagraniu. - Staram się być dobrym człowiekiem, ale ostatniej nocy mi się to nie udało.