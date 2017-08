Angelina Jolie i Brad Pitt poznali się w 2005 r. na planie filmu "Pan i Pani Smith". Angelina szybko stała się bohaterką skandalu, ponieważ przypisywano jej romans z żonatym wówczas Pittem. To miało się przyczynić do późniejszego rozwodu Brada Pitta z Jennifer Aniston, znaną z serialu "Przyjaciele". Angelina wielokrotnie zaprzeczała tym plotkom.

Para doczekała się trójki dzieci biologicznych, a kolejną trójkę adoptowała. W 2012 r. Angelina i Brad ogłosili swoje zaręczyny, a ślub wzięli w sierpniu 2016 r. Dwa lata później aktorka złożyła pozew rozwodowy i zażądała opieki nad dziećmi.

Później aktor wyznał, że nadużywał alkoholu. Jednak niedawno na łamach magazynu "GQ" Brad Pitt powiedział, że poddał się leczeniu i jest już zdrowy.

Jak donosi Us Weekly, powołując się na swojego informatora, para od dłuższego czasu nie zrobiła nic, by posunąć swój rozwód na przód. A dodatkowo "ona ciągle go kocha". Taka zmiana nastawienia Angeliny może wydawać się dziwna, zwłaszcza, że wcześniej aktorka oskarżała swojego męża o niewierność i psychiczne znęcanie się nad rodziną.

Nie jest to jednak pierwsze doniesienia tego typu, już w maju tego roku o powrocie pary do siebie informował magazyn "Life&Style", jednak wtedy nie znalazły one żadnego potwierdzenia.