Na swoim profilu na Facebooku, Szymon Majewski zamieścił mały poradnik dotyczący urody. Trzeba przyznać, że patenty satyryka są dość oryginalne:

Jesteś piękny- a!!!!Tak!!! Piękno które masz w sobie zawsze wyjdzie tylko ....MUSISZ chcieć! Bądź sobą , nawet jak czujesz się nieswojo!!!! Jak masz na imię Marian nie reaguj jak mówią do Ciebie Marek! Wysypiaj się !!! Kiedy masz pociąg o 5.20 to.....NIE WSTAWAJ!!! Pojedź o 10 tej! Rób co chcesz a jak Cię zwolnią to nie płacz tylko idź ....na rower!

Nie zapominaj PIN-u do karty! Miej go zaszyfrowany w telefonie pod imieniem psa. Jedz proso i kiełki !!!! Nie bij nieznajomych!

