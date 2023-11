Jeszcze przed erą wzmożonej inflacji i rosnących cen wiele gwiazd borykało się z problemami finansowymi. Niejednokrotnie celebryci sami przyznawali, że mają kłopoty.

Oto znane osoby, które się zadłużyły lub borykały z różnymi problemami finansowymi.

Borys Szyc

W opublikowanym jakiś czas temu komunikacie na Instagramie Borys Szyc zdradził, że skorzystał z kredytu we frankach szwajcarskich. Z biegiem czasu napotkał trudności w spłacie, jednak pojawiła się osoba, która udzieliła mu wsparcia.

Zabranie się za mój kredyt we frankach zajęło mi parę lat... Ciągle to odwlekałem, nie wiedziałem, jak i co, brakowało mi kogoś, kto by mi udzielił odpowiedzi na pytania i najzwyczajniej zmotywował. Pokazał, jak bardzo jestem do przodu w moich opłatach, względem kwoty, którą brałem jako kredyt! Dziś pozew złożony, a ja chcę tu podziękować mecenasowi Przemkowi Nalazkowi - napisał wówczas Borys Szyc.

Dzięki skorzystaniu z porady i wsparcia kancelarii prawnej, aktorowi udało się pokonać trudności finansowe.

Piotr Kraśko

Portal tvp.info ujawnił informacje sugerujące, że w okresie od 2012 do 2016 roku Piotr Kraśko nie regulował swoich zobowiązań podatkowych. W tym czasie podobno nie zgłosił żadnych deklaracji PIT ani VAT. Dług dziennikarza miał wynosić 760 tysięcy złotych. Krótko po ujawnieniu tej sytuacji gospodarz programu "Fakty" skomentował ją na platformach mediów społecznościowych.

Wszystkie kwestie podatkowe zostały wyjaśnione w Urzędzie Skarbowym pięć lat temu. Łączenie tego z moim obecnym miejscem pracy ma oczywisty kontekst. Jeśli TVP Info uznało za rzecz ważną sprawdzenie, czy nie było zaległości w podatkach i jaki jest stan finansów obywatela, który nie pełni żadnych funkcji państwowych, to może dołoży też starań o podobną wiedzę w odniesieniu nie do przeszłości, a teraźniejszości najważniejszych osób w państwie. Chyba że w odniesieniu do obywatela tajemnica skarbowa nie istnieje, a w odniesieniu do rządzących jak najbardziej - napisał dziennikarz.

Magda Gessler

Wiadomości o długach prowadzącej "Kuchenne rewolucje" krążą od dłuższego czasu. W niedawnym wywiadzie dla "Twojego Imperium" biznesmen i były przyjacieł restauratorki - Wojciech Ziemski ujawnił, że restauratorka jest mu dłużna ponad 300 tysięcy złotych. W miarę upływu czasu miała ona unikać kontaktu, co skłoniło go do skierowania sprawy do sądu.

Godziłem się na wszystkie propozycje, ponieważ wydawało mi się, że łączy nas przyjacielska relacja, więc chciałem iść jej na rękę. Ale pieniędzy nie było. Magda jak to Magda zaczęła mnie unikać - mówił mężczyzna.

Sąd miał wydać korzystny dla Ziemskiego wyrok, nakazując restauratorce spłatę również odsetek. Po pewnym czasie prawnik Gessler miał potwierdzić, że wszelkie zaległości zostały uregulowane w całości. To jednak niejedyne kłopoty finansowe, z jakimi zmagała się restauratorka. W 2013 roku komornik odwiedził jej restaurację "U Fukiera", próbując odzyskać kwotę 67 tysięcy złotych.

Michał Wiśniewski

Michał Wiśniewski wielokrotnie dzielił się w wywiadach historią swoich zadłużeń. Jego kłopoty finansowe zaczęły się w 2001 roku, gdy grupa Ich Troje przeżywała apogeum popularności, organizując ponad 250 koncertów o różnych kosztach, od 50 do 250 tysięcy złotych każdy. W trakcie tej trasy koncertowej zaginęły faktury na łączną kwotę 2 milionów złotych.

Zadłużenie piosenkarza zaczęło szybko rosnąć. Przez wiele lat spłacał karty kredytowe, a do tego doszła także nieudana inwestycja w warszawski klub, co skutkowało kolejnymi zobowiązaniami. W maju 2018 roku lider Ich Troje ogłosił upadłość konsumencką, którą zrealizował dopiero trzy lata później. Dodatkowo, w 2021 roku głośno było o problemach artysty związanych z aferą SKOK Wołomin. Wiśniewski został oskarżony o wzięcie pożyczki na kilka milionów złotych.

Oskarżenie kogoś nie przesądza o winie, bo o tym może orzec jedynie Sąd, a na szczęście są niezawisłe Sądy. Proszę również nie pozbawiać mnie konstytucyjnego prawa do obrony, jak i nie pomijać faktu, że postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne - wyrok musi najpierw zapaść, a później się uprawomocnić. Dopiero po ostatniej instancji można mówić o winie i karze - napisał w oficjalnym oświadczeniu piosenkarz.

Tomasz Karolak

Ponad 10 lat temu Tomasz Karolak zwrócił się o pomoc do senatora KO, Roberta Dowhana, aby wspierał go w otwarciu Teatru IMKA w Warszawie. Aktor rzekomo nie regulował płatności rat leasingu, co spowodowało, że komornik zajął 260 tysięcy złotych, naliczając odsetki, na konto senatora Roberta Dowhana. Mimo porozumienia między politykiem a bankiem pozostało mu do uregulowania 110 tysięcy złotych. W rezultacie Robert Dowhan zdecydował się skierować sprawę do sądu. Wyrok zapadł 27 kwietnia 2022 roku, a sąd orzekł, że Tomasz Karolak i jego fundacja "Odkrywcy Wyobraźni" muszą zwrócić ponad 85,5 tysiąca złotych, wraz z odsetkami za poręczenie leasingu oraz pokryć koszty procesu.

Maciej Orłoś

W 2022 roku zaczęły pojawiać się informacje o kłopotach finansowych Macieja Orłosia. Były prezenter "Teleexpressu" rzekomo miał zalegać Urzędowi Skarbowemu kwotę 411 100,69 złotych, a z uwzględnieniem odsetek suma ta miała sięgnąć już 497 084,40 złotych. Dług miał być naliczany od stycznia 2019 do stycznia 2022 roku.

Małgorzata Pieńkowska

Małgorzata Pieńkowska zrezygnowała z udziału w serialu "M jak miłość" już jakiś czas temu, jednak nie na długo. W tym okresie zdecydowała się na produkcję własnego spektaklu teatralnego pt. "Więzi rodzinne". Niestety, aby to zrealizować, aktorka musiała zaciągnąć pożyczkę w wysokości 160 tysięcy złotych.

To było szaleństwo. Wielka suma na tak mało rentowne przedsięwzięcie, jakim jest teatr? Spektakl, nawet bijący rekordy popularności, zwraca się po bardzo długim czasie. Mimo to Gosia zaryzykowała (...) Nie miała przygotowania jako producent i to będzie ją wiele kosztować. Rachunki są większe, niż mogłyby być, gdyby miała doświadczenie - mówił znajomy aktorki w rozmowie z portalem "Świat&Ludzie".

Tomasz Oświeciński

Aktor i kulturysta został oskarżony o udział w procederze wyłudzania pieniędzy poprzez stosowanie fałszywych faktur. Sprawa dotyczyła agencji eventowej, która wystawiała fałszywe dokumenty potwierdzające świadczenie fikcyjnych usług. Według informacji podanych przez Radio ZET, śledczy ustalili, że agencja ogółem wystawiła fałszywe faktury na sumę 15 milionów złotych. Tomasz Oświeciński miał otrzymać fałszywą fakturę za kontrakt z federacją sztuk walki KSW, a jej wartość miała wynosić 300 tysięcy złotych.

Katarzyna Figura i Kai Schoenhals

Mimo że Katarzyna Figura i Kai Schoenhals byli parą do 2012 roku. W 2008 roku amerykański przedsiębiorca otworzył restaurację Kompas Port nad Jeziorem Niegocin w Giżycku. Z biegiem czasu lokal zaczął notować spadek rentowności, a gdy mężczyzna zdecydował się na całkowite zamknięcie, okazało się, że ma zaległości w wysokości 25 tysięcy złotych wobec Urzędu Skarbowego w Giżycku. W efekcie sprawę przekazano do egzekucji komorniczej.