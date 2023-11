Zdarza się, że niektóre reklamy z udziałem polskich gwiazd stają się obiektem żartów. Poniżej przedstawiamy najbardziej żenujące kampanie reklamowe, które zyskały "sławę".

Beata Kozidrak w reklamie sieci telefonii komórkowej

W 2017 roku Beata Kozidrak zagrała w reklamie sieci telefonii komórkowej, której ambasadorem był Szymon Majewski. Mimo że minęło już kilka lat, to wielu widzów nadal uważa, że reklama z jej udziałem była mocno przesadzona. Artystka wykonuje w niej nową wersję swojego hitu "Co mi panie dasz?".

Reklama

Cezary Pazura w reklamie klejów do glazury

W 2005 roku Cezary Pazura zagrał w reklamie klejów do glazury. Ponoć aktor miał swój wkład w scenariusz. Nie da się ukryć, że starał się być bardzo przekonujący, jednak skutek był marny. W reklamie można usłyszeć piosenkę "Hej Sokoły" w nowej wersji, gdzie w refrenie wykonawca śpiewa: "Klej, hej, klej, hej, hej rodacy". Pod koniec pada zdanie: "Atlas klej do glazury, nie tylko dla Pazury".

Katarzyna Herman w reklamie sosów i zup z proszku

Kilka lat temu Katarzyna Herman na szklanym ekranie przekonywała, że zupki i sosy z proszku są najlepsze na świecie. Co więcej, i w sumie co gorsze, to właśnie z nich należy przygotowywać posiłki dla dzieci. W spotach dziecko Katarzyny Herman krzyczało, że jest z Marsa, jej partner zastanawiał się, czy może jest z Wenus, a ona sama znalazła swój sposób na perfekcyjny finisz. Przy okazji przekonywała, że wie, jak zrobić barszcz, sałatkę, gołąbki, bitki i sos na winie bez wina.

Agnieszka Jastrzębska w reklamie sieci komórkowej

W 2015 roku Agnieszka Jastrzębska nagrała serię spotów reklamujących znaną sieć komórkową. Internauci byli wówczas jednogłośni: co reklama, to było jeszcze gorzej. Padały zarzuty między innymi o ubogie słownictwo reporterki, które prezentowała w każdej z reklam oraz drętwe aktorstwo. Wiele osób myślało, że te reklamy to żart. Reklamy z udziałem Jastrzębskiej spotkały się z tak dużym negatywnym odbiorem w mediach, że firma postanowiła przerwać ich emisję.

Emilia Krakowska w reklamie tabletek na wątrobę

W 2008 roku Emilia Krakowska zagrała w reklamie środka na wątrobę. Aktorka na problemy z trawieniem wówczas proponowała wszystkim zaopatrzenie się w tabletki. Warto zaznaczyć, że aktorka wtedy po raz pierwszy użyczyła swojego wizerunku w reklamie. Szkoda, że okazała się niewypałem.

Edyta Herbuś w reklamie sieci fast-foodów

Edyta Herbuś zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami". Zanim jednak zdobyła rozgłos, wystąpiła w reklamie znanego fast-foodu, a na planie wcieliła się w... hawajską tancerkę. Trzęsła biodrami udając kurczaka.

Poruszający, energetyczny kurczak i pięć sałat w tortilli, do tej ananas i sos słodko-kwaśny. Lekki, egzotyczny, na wynos praktyczny! (...) Pyszne kurczaki i egzotyczne smaki! – zachęcała.

Magda Gessler w reklamie środka na wzdęcia

Magda Gessler ma na koncie kilka reklam. Jednak wielu internautów do dziś śmieje się z tej, w której reklamuje środek na wzdęcia. Restauratorka przekonywała w niej, że środek, dzięki dużej dawce symetykonu, skuteczniej łagodzi dolegliwości wywoływane przez silne wzdęcia.

Piotr Cyrwus w reklamie serwisu internetowego

Piotr Cyrwus reklamował jeden z serwisów internetowych. Na początku klipu padały słowa "jestem uosobieniem przyjemności". Miał być "fajny" podtekst, a wyszło koszmarnie. Aktor nie odniósł na polu reklamy zbyt wielkiego sukcesu.