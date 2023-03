Reklama

Kiedy w Polsce była komuna, ja chodziłam po wybiegu w Mongolii. Żyłam jak królowa. Mój tata był przerażony. Wciąż powtarzał, żebym odkładała na emeryturę, ale ja korzystałam z życia - mówiła w jednym z wywiadów.

Jej kariera zaczęła się w dosyć banalny sposób. Pewnego dnia w latach 70. zaczepił ją na ulicy fotograf, który pracował dla znanej, polskiej projektantki Grażyny Hase.

W ilu reklamach wystąpiła Katarzyna Butowtt?

Miałam 15 lat, gdy fotograf współpracujący z Grażyną Hase podszedł do mnie na ulicy i zaprosił na zdjęcia. Moja mama zgodziła się i tak to się zaczęło - opowiadała o swoich początkach.

Najpierw były zdjęcia, sesje, potem pokazy mody aż wreszcie Butowtt została królową polskiej reklamy. Wystąpiła w ponad 100. spotach, nie obyło się też bez epizodów w polskich filmach. Tym najbardziej zapamiętanym była niewielka rola w filmie "Psy" Władysława Pasikowskiego. Modelka wystąpiła u boku Artura Żmijewskiego.

Pracowała dla najlepszych polskich projektantów - Barbary Hoff, Jerzego Antkowiaka, wspomnianej już Grażyny Hase a także domów mody takich jak Leda, czy Cora.

Rodzice Kasi nie mieli nic przeciwko jej karierze, ale postawili twardy warunek.

Paryż, Szwajcaria, Mongolia

Usłyszałam tylko takie ostrzeżenie od rodziców, że jeśli to będzie kolidowało z nauką, to nie zgodzą się na to. I chociaż trochę kolidowało, to jakoś łączyłam te rzeczy- mówiła w rozmowie z Polskim Radiem.

Katarzyna Butowtt brała udział w pokazach mody w Szwajcarii, a także w sesjach zdjęciowych i kilku pokazach mody w Paryżu oraz Mongolii. Otrzymała nawet propozycję kilkusezonowego kontraktu w Paryżu, jednak Polka zrezygnowała i wróciła do kraju. Dlaczego? Żeby skończyć edukację - będąc modelką skończyła liceum, a w późniejszych latach została absolwentką psychologii na warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej.

Prezesi powiedzieli: "Pani Kasia i nikt inny"

Lata 90. były złotą erą polskiej reklamy. Butowtt stałą się jej królową. Wystąpiła w ponad 100. spotach. Nikomu nie przeszkadzało, że konkurencja też ją zatrudniła.

Była piękna reklama Peweksu. W ramach pokazu chodziłyśmy w studio i zaraz zadzwoniła do mnie Baltona, mówię: "Ale to jest konkurencja, dlaczego ja mam to reklamować?". Odpowiedź była stanowcza. Prezesi powiedzieli: "Pani Kasia i nikt inny" - mówiła w programie "Studio Weekend". Kiedy okazało się, że kamera ją lubi, pojawiła się propozycja pracy w loterii "Teletombola".

Po 30 latach pracy w branży show-biznesowej postanowiła odejść. Zrezygnowała ze wszystkiego i zajęła się działalnością charytatywną.

"Moda mnie już ogłupiała"

Przez wiele lat wykonywałam strasznie głupią i próżną pracę. Słyszałam, że niosłam radość z ekranów telewizora. Mnie to zupełnie nie satysfakcjonowało. Na studiach witano mnie od progu słowami: "witaj, gwiazdo!". Takie traktowanie mojej osoby przyczyniało się do mojego złego samopoczucia - wyjaśniała.

Nie mówię, moda jest ważną dziedziną życia, daje pracę tysiącom ludzi. Ale mnie już ogłupiała. Proszę stanąć tak, proszę się przejść, przymierzyć to i tamto. I tak przez trzydzieści lat - mówiła.

Trafiła do Fundacji dr Clown.

Przez 10 lat chodziłam w stroju clowna po szpitalach i zabawiałam dzieci jako Dr Guzik. Wszystko robiłam jako wolontariuszka. Niestety w tym czasie złapałam wszystkie możliwe choroby dziecięce, więc dostałam zakaz udawania się do szpitali - mówiła w rozmowie z Polskim Radiem.

O czym opowiada film "Jezioro słone"?

Obecnie jest rzeczniczką fundacji a 17 marca premierę będzie miał film "Jezioro słone" Katarzyny Rosłoniec, w którym zagrała główną rolę. To historia 60-letniej kobiety, która odkrywa, że mąż, który jest jedynym mężczyzną w jej życiu, nieustannie ją oszukuje, a na horyzoncie pojawia się kariera w modelingu, po raz pierwszy stawia wszystko na jedną kartę i przejmuje kontrolę nad swoim życiem. To, co ją spotyka, jest dla niej nowe, nieznane i ekscytujące.

Mogę zdradzić tylko tyle, że miałam przyjemność zagrać w tym filmie główną rolę, mówię to z wielkim zawstydzeniem. Kasia Rosłaniec po prostu zażyczyła sobie, że mam to być konkretnie ja, tak że jestem zachwycona, bo to dla mnie przygoda życia - tak mówi o roli w swoim filmie w rozmowie z Interią.

Prywatnie Butowtt związana jest z Tomaszem Butowttem, byłym wokalistą grupy Chochoły, z którym koncertował Niemen. Para nie ma dzieci.