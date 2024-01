Poważne zmiany dotknęły popołudniowy serwis informacyjny TVP. Do prowadzenia "Teleexpressu" powrócił po ośmiu latach przerwy Maciej Orłoś. Z wizji zniknęli Krzysztof Ziemiec, Rafał Patyra i Beata Chmielowska-Olech.

Patyra i Ziemiec: Nikt do nas się nie odzywa

Patyra i Ziemiec twierdzą, że wciąż mają pracę, ale… nie pracują. — Nikt do nas się nie odzywa — żalą się w portalu Press.pl.

– Nikt formalnie nie powiedział, że nie jesteśmy potrzebni i że jesteśmy zwolnieni. O tym, że nie jesteśmy potrzebni, wnioskujemy jednak po tym, że zablokowano nam przepustki i służbową pocztę. Nikt do nas – jako do prowadzących – się nie odzywa – wyznał Rafał Patyra.

Dziennikarz sportowy, który był jednym z prowadzących "Teleexpress" dodał, że jako firma usługowa podpisał umowę na prowadzenie serwisu na kolejny okres, ale – jak sądzi Patyra – ten kontrakt najprawdopodobniej w ogóle nie wszedł w życie. Patyra zniknął również z anteny TVP Sport.

– Jeśli chodzi o redakcję sportową, to pod koniec listopada otrzymałem tylko informację, że nie zostanie ze mną przedłużony kontrakt, który obowiązywał do końca roku. To było dla mnie jasne. Umówiliśmy się też, że przejdziemy na współpracę honoraryjną, która polega na tym, iż wykonujemy konkretną pracę na rzecz redakcji i dostajemy za nią pieniądze – wyjawił "Pressserwisowi".

Jak dotąd jednak żadnych zleceń z redakcji sportowej nie otrzymał. W podobnej sytuacji znalazł się Krzysztof Ziemiec.

–Nie mam żadnych informacji z TVP, ani o możliwym prowadzeniu programów, ani o ewentualnym zwolnieniu. Nikt do mnie się nie odzywał – przekazał "Presserwisowi" Ziemiec.

Patyra i Ziemiec "gwiazdami dawnej TVP"

Rafał Patyra był mocno związany z poprzednim układem panującym w mediach publicznych. Publicznie głosił, że "Telewizja Polska to jest medium, które mówi do swojego widza otwartym tekstem, tekstem, który jest prawdziwy". Na antenie TVP podkreślał z kolei, że "wolne media to jest fundament demokracji".

Po ostatnich zmianach "gwiazdor" TVP skrytykował w mediach społecznościowych działania rządu. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił grafikę z napisem "Tęczowe flagi zamiast krzyży — o to ich plan", podkreślając w opisie zdjęcia: "Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem. Polska jest Polską, a Polak Polakiem".

Krzysztof Ziemiec ma na swoim koncie m.in. prowadzenie "Wiadomości", programów "Między słowami" w TVP Info czy "Kwadrans polityczny" w TVP 1. Wsławił się m.in. prezentacją przygotowanego przez polityków PiS raportu o stratach poniesionych przez Polskę ze strony Niemiec w czasie II wojny światowej. Obecnie pracuje w RMF FM, gdzie prowadzi audycję "Gość Krzysztofa Ziemca".