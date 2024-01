68. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju 2024 roku w Malmö Arena w Malmö. Będzie to siódmy konkurs, który odbędzie się w Szwecji. Telewizja SVT otrzymała prawa do organizacji 68. Konkursu Piosenki Eurowizji dzięki wygranej Loreen, reprezentantki Szwecji w finale konkursu w 2023.

Eurowizja 2023 odbyła się w Liverpoolu. Polskę reprezentowała Blanka z piosenką "Solo". Ostatecznie zajęła 19. miejsce.

Pierwsze informacje ws. przygotowań Polski do Eurowizji

Trwa już sezon preselekcyjny, w krajach, które biorą udział w tej muzycznej rywalizacji. Jak do tej pory TVP milczała w tej sprawie. W związku ze zmianami na scenie politycznej i rewolucją w mediach publicznych fani mogli być zaniepokojeni. Ich obawy nie miały jednak żadnego uzasadnienia.

W mediach społecznościowych TVP pojawiła się informacja, która na pewno zainteresuje fanów Eurowizji i kandydatów do wzięcia udziału w konkursie.

We wtorkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" poinformowano, że polski reprezentant na Eurowizję 2024 zostanie wyłoniony dzięki preselekcjom wewnętrznym.

Informacja na ten temat jest już na stronie tvp.pl. Wynika z niej, że artyści mogą nadsyłać do Telewizji Polskiej swoje utwory, a specjalnie powołana komisja podejmie "za zamkniętymi drzwiami" decyzję, która propozycja wybrzmi w maju w Malmo. Telewizja Polska czeka na zgłoszenia piątku 2 lutego, do godz. 22:00.

Aby wziąć udział w eliminacjach, należy więc mieć ukończone 16 lat i polskie obywatelstwo. Zgłoszony do konkursu utwór nie może trwać dłużej niż 3 minuty, musi mieć oryginalną muzykę, tekst oraz premierowy charakter (publikacja po 1 września 2023 roku). Skład komisji, która wyłoni polskiego reprezentanta ma być ujawniony dopiero w lutym, gdy poznamy wytypowanego artystę.

Kto już na pewno szykuje się na Eurowizję 2024?

Kilka miesięcy temu chęć reprezentowania Polski na Eurowizji wyraziła tiktokerka Izabela Zabielska. W miniony weekend premierę miał utwór "Nowhere To Go", który influencerka nagrała z myślą o konkursie. Za dwa tygodnie ukaże się natomiast piosenka "The Tower", którą przedstawicielka alternatywnego popu Luna chciałaby zaprezentować na scenie w Szwecji.

Chęć wzięcia udziału w Eurowizji deklaruje też Justyna Steczkowska. Tuż przed końcem roku premierę miała jej eurowizyjna piosenka "WITCH-ER Tarohoro", która została premierowo wykonana podczas "Sylwestra z Dwójką" i już zbiera pozytywne recenzje wśród zagranicznych fanów.