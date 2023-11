Program "Koło Fortuny" jest emitowany na antenie TVP od kilku lat. Przez pewien czas program prowadził Rafał Brzozowski. Jednak piosenkarz nie był w pełni zadowolony z tej funkcji, gdyż marzył o prowadzeniu programu "Jaka to melodia?". W pewnym momencie szefostwo stacji spełniło jego życzenie, dokonując zamiany prowadzących.

Od tego czasu to Norbi jest gospodarzem "Koła Fortuny", a towarzyszy mu Izabella Krzan. Mimo że teleturniej cieszy się dużą popularnością, ogromne zdziwienie wzbudziła decyzja stacji o zawieszeniu produkcji nowych odcinków. W zamian widzom zaprezentowano powtórki programu.

Telewizja Polska, podobnie jak inne stacje w swojej ramówce, planuje zarówno premiery, jak i powtórki - skomentowało biuro prasowe TVP w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

To wywołało lawinę domysłów dotyczących przyszłości programu. Czy Norbi i Krzan stracili na stałe stanowiska w TVP?

Norbi wypowiedział się na temat "Koła Fortuny"

Niedawno sam prowadzący postanowił zabrać głos w sprawie. Norbi zdradził w rozmowie z portalem "Show News", że cała ekipa nie pojawiła się na planie "Koła Fortuny" od pół roku.

W maju tego roku, czyli pół roku temu, skończyłem nagrania. Nagraliśmy dość sporo tych odcinków, bo z tego co pamiętam, to nawet do Wielkiej Nocy - zdradził Norbi w rozmowie z "Show News".

Mimo to artysta przyznał, że nie posiada wiedzy na temat przyszłości teleturnieju. Nie udało mu się zdobyć żadnych informacji od szefostwa. Wspomniał jednak, że jest gotów do powrotu do pracy w każdej chwili.

Co będzie dalej? Nie wiem, bo jak wiesz, jestem człowiekiem na telefon. Nie jestem zatrudniony na etacie, na kontrakcie, tylko na zasadzie freelancera. Dzwonią do mnie i mówią "Dzień dobry, nagrywamy dalej", i pan Norbert przyjeżdża i robi, więc to jest taka historia - oznajmił Norbi.

Na końcu dodał także, że na fanów "Koła Fortuny" czeka przyjemna niespodzianka w okresie świątecznym. Kilka premierowych odcinków zostało zachowanych i mają zostać wyemitowane właśnie w tym czasie.

Nie jestem pewien, czy już wchodzą na antenę powtórki, ale na pewno premierowe odcinki pojawią się w takie dni, jak 24, 26 grudnia, czy 30 i 31 grudnia- wyjawił Norbi.