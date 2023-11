Anna Przybylska zmarła w 2014 roku po długiej walce z rakiem trzustki. Większość Polaków będzie kojarzyć ją z niezapomnianych ról w serialach takich jak "Złotopolscy", "Komisarz Alex", "39 i pół", "Daleko od noszy" czy "Lekarze". W 2022 roku miała miejsce także premiera dokumentu poświęconego życiu i twórczości aktorki, zatytułowanego "Ania".

W show-biznesie aktorka cieszyła się nie tylko uznaniem widzów, ale również miała wielu przyjaciół, między innymi Kubę Wojewódzkiego i Andrzeja Piasecznego. Jednak najbliższą przyjaciółką Anny Przybylskiej była inna aktorka, Katarzyna Bujakiewicz. Panie poznały się na planie filmu "Rób swoje, ryzyko jest twoje" i od razu nawiązały silną więź. Ich nierozerwalna przyjaźń była szczera i nie była inscenizowana.

Ich przyjaźń była fajna, taka bym powiedziała na śmierć i życie. Myślę, że jedna na drugą mogła liczyć. Ania z Kasią miały swoje tematy. Czasami wydaje mi się, że moja córka chyba trochę więcej mówiła Kasi niż nam - mówiła po latach, w rozmowie z portalem "Shownews", mama Przybylskiej.

Mama Anny Przybylskiej mówi o przyjaźni z Bujakiewicz

Ostatnio portal kobieta.wp.pl ujawnił, że matka zmarłej aktorki utrzymuje regularny kontakt z przyjaciółmi Anny Przybylskiej, takimi jak Andrzej Piaseczny, Anna Doroszewska czy Katarzyna Bujakiewicz, których traktuje jak "przysposobione dzieci". Co więcej, mama Anny ujawniła nieco więcej informacji na temat swoich relacji z Katarzyną Bujakiewicz. Choć panie starają się utrzymać kontakt, to ze względu na ich dość napięte grafiki bywa to czasami trudne.

Mam taki filmik, że Kasia biega i mnie przeprasza: "Ty piszesz do mnie, wysyłasz mi codzienne wiadomości, tak mnie ładujesz, a ja nie mam czasu". Odpowiedziałam na to, że "Przypominam, że jeszcze istnieję". Niedawno Kasia była w Gdyni, to też się spotkałyśmy - wyznała mama Przybylskiej.