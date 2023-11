Finał Eurowizji Junior 2023 odbędzie się w Nicei we Francji. Decyzja o wyborze tego miejsca związana jest z triumfem podczas zeszłorocznej edycji konkursu, reprezentanta Francji, Lissandro, który wykonał piosenkę "Oh Maman!". Przypomnijmy, że w zeszłym roku Laura Bączkiewicz, reprezentująca Polskę, zdobyła 95 punktów i zajęła 10. miejsce. Tematem przewodnim tej edycji jest hasło "Heroes" (bohaterowie).

W tegorocznej edycji na scenie pojawią się utalentowani wokaliści z 16 krajów, w tym Maja Krzyżewska, która została wybrana na reprezentantkę Polski po zwycięstwie w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023". Twórcami jej piosenki pt. "I Just Need a Friend" są między innymi Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór, którzy mają również na koncie inne utwory z Eurowizji Junior, takie jak "Superhero" dla Viki Gabor (zwyciężczyni z 2019 roku) i "Somebody" dla Sary James (drugie miejsce w 2021 roku).

Kiedy i gdzie oglądać finał Eurowizji Junior 2023?

Finał Eurowizji Junior 2023 odbędzie się w niedzielę, 26 listopada, w imponującej hali Palais Nikaïa w Nicei, która pomieści 9 tys. osób. Zgodnie z przepisami konkursu, wszyscy uczestnicy będą zobowiązani do śpiewania na żywo, a korzystanie z wszelkiego rodzaju urządzeń poprawiających wokal jest surowo zabronione.

Emisja programu zaplanowana jest na godzinę 16:00 na antenie TVP1. Ponadto, występy uczestników będą dostępne do oglądania na oficjalnym kanale YouTube Eurowizji Junior, a także transmitowane przez zagraniczne kanały telewizyjne, takie jak France 4 i Okoo. Konkurs będzie można również oglądać również na stronie stream.tvp.pl.

Tak wygląda kolejność wystąpień młodych artystów.

Hiszpania — Sandra Valero

Malta — Yulan

Ukraina — Anastasia Dymyd

Irlandia — Jessica McKean

Wielka Brytania — STAND UNIQU3

Macedonia Północna — Tamara Grujeska

Estonia — ARHANNA

Armenia — Yan Girls

Polska — Maja Krzyżewska

Gruzja — Anastasia & Ranina

Portugalia — Júlia Machado

Francja — Zoé Clauzure

Albania — Viola Gjyzeli

Włochy — Melissa & Ranya

Niemcy — FIA

Holandia — Sep & Jasmijn

Maja Krzyżewska z Polski zaprezentuje się jako dziewiąta. Można więc założyć, że Polkę zobaczymy na scenie ok. godziny 17.00.