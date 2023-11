Do ostatniej chwili ważyły się losy zwycięstwa. Ostatecznie, po policzeniu głosów jurorów i widzów, okazało się, że zwyciężyła reprezentantka Francji Zoé Clauzure (228 głosów). Druga była wokalistka z Hiszpanii - Sandra Valero (201 głosów). Co oznacza zwycięstwo Francji? Kraj ten po raz kolejny będzie gospodarzem Eurowizji Junior. Trzecia na podium była Armenia z 180 głosami.

Ostatecznie, po zsumowaniu głosów widzów i jurorów Polska zdobyła 124 punkty - w tym 55 z głosowania online. Dało to Mai Krzyżewskiej świetne, szóste miejsce.





Występ Mai Krzyżewskiej podczas Eurowizji Junior 2023

Reprezentująca Polskę Maja Krzyżewska pojawiła się na scenie jako dziewiąta. Podczas jej występu dominującym kolorem był róż. 12-latka miała na sobie zwiewną sukienkę i ciężkie czarne buty.

Na wizualizacjach na telebimach pojawiły się zdjęcia rodzinne Mai. Na scenie towarzyszyły jej cztery tancerki: Aniela Prus, Nadia Borczyńska, Misia Wysokińska i Lena Banaszek, które wystąpiły w różowych strojach.

Autorami jej piosenki "I Just Need a Friend" są m.in. Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór, którzy mają na koncie także inne utwory z Eurowizji Junior — "Superhero" dla Viki Gabor (zwyciężczyni z 2019 r.) i "Somebody" dla Sary James (drugie miejsce w 2021 r.). Zgodnie z regulaminem wszyscy z 16 wykonawców, biorących udział w konkursie, muszą śpiewać na żywo i nie wolno im wykorzystywać sprzętów usprawniających wokal.

Maja Krzyżewska spełniła na Eurowizji Junior 2023 marzenie

Po występie przeprowadzono krótki wywiad z Mają. Dziewczynka powiedziała, że jej największą bohaterkę jest mama. -Moimi bohaterami są rodzina i przyjaciele. O tym też jest moja piosenka. Każdy z nas zasługuje na to, by mieć przyjaciół. Oni są prawdziwymi bohaterami. Największym bohaterem spośród nich jest oczywiście moja mama. Dziękuję, że jesteś. Mamo, kocham cię - mówiła Maja. Pytanie o bohatera padło, ponieważ hasłem tegorocznej Eurowizji jest "Heroes", czyli bohaterowie. Maję zapytano także, na jakiej scenie chciałaby najbardziej wystąpić. - Właśnie teraz spełniam moje największe marzenie – odpowiedziała.

16 młodych wokalistów w konkursie Eurowizji Junior 2023

W konkursie Eurowizja Junior w Nicei wzięło udział 16 młodych wykonawców. 24 listopada o godzinie 20:00 czasu polskiego rozpoczął się pierwszy etap głosowania, który trwał do rozpoczęcia wielkiego finału Eurowizji Junior, czyli do godz.16 w niedzielę, 26 listopada.

Telewidzowie usłyszeli na żywo 16 piosenek konkursowych. Po ich zakończeniu rozpoczęła się druga tura głosowania widzów. Głosowanie trwało 15 minut. Oddane głosy wpłynęły na ostateczne wyniki całego konkursu.

Francja gospodarzem Eurowizji Junior 2023

Francja, a konkretnie francuska publiczna grupa mediowa telewizja France Télévisions jest gospodarzem 21. edycji tego konkursu dla dzieci w wieku od 9 do 14. W minionym roku w Erewaniu zwyciężył Lissandro z utworem "Oh Maman". Było to drugie zwycięstwo Francji w ciągu 3 lat. Finał 19. edycji w 2021 r. odbył się w La Seine Musicale w Paryżu, dzięki zwycięstwu Valentiny z utworem "J'imagine" w 2020 r.

Kim jest reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2023?

Maja Krzyżewska wygrała program "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023". Wcześniej wzięła udział w programie "The Voice Kids", gdzie pracowała pod okiem Cleo.

Maja pochodzi z małej wsi o nazwie Szeszupka, położonej w gminie Jeleniewo w województwie podlaskim. – Moja cała rodzina śpiewa, mama, babcia. Od najmłodszych lat muzyka mi towarzyszyła – mówiła wokalistka w programie "Alarm!" tuż przed wyjazdem do Francji.

Maja Krzyżewska śpiewa od 4. roku życia. Jest uczennicą 6. klasy szkoły podstawowej w Jeleniewie. Chodzi też na zajęcia wokalne w Studiu Piosenki Świetlik w Suwalskim Ośrodku Kultury. W wolnym czasie ćwiczy na szarfie akrobatycznej.