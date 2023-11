Eurowizja Junior 2023 odbędzie się 26 listopada w Nicei. Za nami już uroczysta ceremonia otwarcia. W tym roku Polskę reprezentuje Maja Krzyżewska z piosenką "I just need a friend".

W Nicei trwają próby. Młodzi wykonawcy szlifują występy i poznają scenę. W piątek rusza głosowanie online, w którym można głosować na swoich faworytów. Wielki finał rozpoczyna się w niedzielę o godz. 16:00.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Historia polskich występów na Eurowizji Junior

Eurowizja Junior odbywa się od 2003 roku w Kopenhadze. W pierwszym konkursie Polskę reprezentowała Kasia Żurawik z piosenką "Coś mnie nosi". Zajęła 16 miejsce. W kolejnym roku na Eurowizji Junior zaprezentowała się polska grupa KWADro, która zaśpiewała "Łap życie" i znowu nie było sukcesu – zajęła ostatnie miejsce ex æquo z Łotwą. Po tych porażkach nastąpiła długa przerwa w polskich występach na Eurowizji Junior. Polska wróciła na Junior Eurowizję w 2016 roku. W 2016 r. nasz kraj reprezentowała Olivia Wieczorek z utworem "Nie zapomnij " i wyśpiewała miejsce 11. W 2017 r. było jeszcze lepiej, bo Alicja Rega z piosenką "Mój dom" weszła do pierwszej dziesiątki i zajęła ósme miejsce. Najlepsze miało jednak dopiero nadejść.

Reklama

Wielki triumf Roksany Węgiel

Roksanę Węgiel znają wszyscy. Młoda wokalistka od 2018 r. święci triumfy. Zaczęło się od zwycięstwa w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland". 13-letnia Roksana z piosenką "Anyone I Want to Be" pojechała na Eurowizję Junior do Mińska. Zajęła tam pierwsze miejsce, zdobywając aż 215 punktów. To był początek jej wielkiej kariery.

Roksana Węgiel od tego czasu bardzo intensywnie pracuje. Nagrywa piosenki i koncertuje. Była jedną z prowadzących taneczne show TVP pt. "You Can Dance – Nowa generacja". Występowała m.in. na scenie Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W styczniu 2019 uzyskała nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku. W tym samym roku otrzymała jeszcze nagrodę na MTV Europe Music Awards dla najlepszego polskiego wykonawcy. 4 lutego 2020 podczas gali Bestselery Empiku 2019 dostała platynową płytę za album "Roksana Węgiel".

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Reklama

Wiele emocji budzi życie prywatne Roksany Węgiel. Była związana z białoruskim piosenkarzem Danielem Yastremskim, którego poznała podczas 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Teraz jest w związku ze starszym od siebie o dziewięć lat producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Zakochani już są po zaręczynach i planują ślub. Roksana Węgiel i jej ukochany planują tradycyjny ślub w gronie rodzinnym.

Roksana Węgiel chętnie dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami z Kevinem Mglejem. 18-latka bryluje też na ściankach w odważnych kreacjach. W ubiegłym roku Roksana zdała maturę, ale jeszcze nie chce iść na studia. Skupia się na karierze muzycznej i związku.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Czas na Viki Gabor

Ponieważ Eurowizję Junior w 2018 r. wygrała Roksana Węgiel, gospodarzem kolejnej odsłony konkursu została Polska. Finał odbył się więc w Gliwicach, a konferansjerami w Arenie Gliwice byli Aleksander Sikora, Ida Nowakowska oraz Roksana Węgiel.

Reprezentantką Polski w 2019 r. została Viki Gabor, finalistka drugiej edycji "The Voice Kids". Wygrała też "Szansę na sukces". Viki urodziła się w 2007 r. Podczas eurowizyjnego konkursu miała więc lat 12.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Viki Gabor zwyciężyła Eurowizję Junior z piosenką "Superhero". Było to bezprecedensowe wydarzenie, ponieważ żaden kraj dotychczas nie wygrał konkursu dwa razy z rzędu. Polska zdobyła aż 278 punktów,

Po zwycięstwie kariera Viki Gabor nabrała tempa. Niedługo po trzynastych urodzinach Viki zaprezentowała swój debiutancki krążek "Getaway (Into My Imagination)" (2020), który zadebiutował na 6. miejscu najchętniej kupowanych wydawnictw muzycznych w Polsce. Viki intensywnie koncertuje i nagrywa. Ma na koncie też drugi album studyjny pt. "ID" (2022).

Powstał o niej serial dokumentalny pt. "Viki Gabor: Mój Świat". Można się z niego wiele dowiedzieć o życiu nastoletniej piosenkarki. Viki urodziła się w Hamburgu, potem była z rodziną w Wielkiej Brytanii. Teraz wszyscy mieszkają w Krakowie.

Pora na Sarę James

Eurowizja Junior 2021 odbyła się we Francji. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach, reprezentanta Polski wyłoniono w programie "Szansa na sukces". Wygrała Sara James z utworem "Somebody". Wokalistka zwyciężyła wcześniej 4. edycję "The Voice Kids".

Polka była o włos od wygranej, skończywszy udział na 2. miejscu. Na sumę 218 punktów złożyło się 116 punktów od jury i 102 punkty w głosowaniu online.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Sara James urodziła się w 2008 r. Jej ojciec również śpiewa, wystąpił m.in. w program "Bitwa na głosy". Sara James robi karierę muzyczną. Zachwyciła w 17. edycji "America's Got Talent". W tym roku dostała polską, prestiżową nagrodę muzyczną Fryderyka w kategorii "Fonograficzny debiut roku".

W 2022 r. na Eurowizję Junior do Erywania pojechała Laura Bączkiewicz z piosenką "To The Moon". Zajęła 10. miejsce.