Stacja Polsat pod wodzą Edwarda Miszczak wprowadziła na antenę kilka nowości programowych. Niestety okazało się, że nie wszystkie przypadły widzom do gustu.. Chodzi m.in. o programy "Temptation Island Polska", czy "The Real Housewives. Żony Warszawy". Oba formaty nie będą miały kontynuacji na antenie Polsatu.

Okazuje się, że nie tylko Polsat ma problemy z oglądalnością swoich formatów. TVN także musi zmierzyć się z niską oglądalnością dwóch ze swoich programów.

Z jakiego formatu rezygnuje TVN?

Jesienią na antenie tej stacji pojawiło się kilka nowości m.in. "Ugotowani w parach", "Autentyczni", czy serial "Zapisane w gwiazdach". O ile hit sprzed kilku lat, czyli format "Detektywi" z Anną Potaczek i Macieje Dęboszem, widzowie przyjęli z sympatią, o tyle program "Ugotowani w parach" nie został przez nich ciepło przyjęty. Okazuje się, że do tego formatu, dołączy kolejny.

Jak donosi portal wirtualnemedia.pl nie zostanie zrealizowany również drugi sezon serialu "Zapisane w gwiazdach".

To paradokument, w którym bohaterom w rozwiązywaniu problemów pomagają wróżki. Serial debiutował w TVN7 we wrześniu. Nadawany był w czwartki i piątki o godz. 16.50. Od października format jest pokazywany jedynie w piątki a w czwartki jego miejsce zajęły dodatkowe odcinki "Detektywów".

Średnia oglądalność serialu wynosiła ok. 316 tys., co przełożyło się to na 4,50 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów. To oznacza, że serial nie będzie kontynuowany.