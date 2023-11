Edward Miszczak, który przeszedł do Polsatu w październiku 2022 r., miał odświeżyć wizerunek stacji i wprowadzić nowe, telewizyjne hity. Wiele z nich okazało się jednak widowiskowymi klapami. Coraz częściej mówiło się o zdegradowaniu dyrektora programowego, pojawiły się nawet plotki, że Miszczak przejdzie na fotel prezesa TVP.

Justyna Kulka obejmie nadzór w Polsacie

Do największych porażek dyrektora programowego stacji można zaliczyć nowe reality-show "Temptation Island Polska" i "Real Housewives. Żony Warszawy", które cieszyły się miernym zainteresowaniem widzów. Polsatowi wizerunkowo zaszkodziła też decyzja o zdjęciu z anteny kabaretów. Nieoficjalnie mówiło się, że Edward Miszczak zostanie przesunięty na stanowisku konsultanta, a za wiosenną ramówkę odpowiadać będzie prezes Stanisław Janowski i wicedyrektorka programowa, Katarzyna Wajda.

O Edwardzie Miszczaku na razie ucichło, za to wiadomo już, że kwestie programowe stacji nadzorować będzie teraz Justyna Kulka, managerka związana od wielu lat związana ze spółkami grupy Polsat Plus. Informację taką podał branżowy portal Wirtualnemedia.pl, dołączenie Justyny Kulki do rady nadzorczej Polsatu potwierdził serwisowi Tomasz Matwiejczuk, rzecznik prasowy spółki.

- Rada nadzorcza podjęła jednocześnie decyzję o powierzeniu Justynie Kulce nadzoru nad sprawami programowymi we wszystkich nadawanych przez nas kanałach – przekazał portalowi Matwiejczuk.

Jak wynika z wewnętrznej informacji przesłanej do pracowników Polsatu, do której dotarł portal Wirtualnemedia.pl, Justyna Kulka będzie nadzorowała kwestie ramówkowe w Telewizji Polsat.

Kim jest Justyna Kulka?

Justyna Kulka ze spółkami grupy Polsat Plus związana jest od 2018 r. Jak podają Wirtualnemedia.pl, Kulka jest członkiem zarządu Plus Bank, zasiada też w radzie nadzorczej Netii i Polkomtelu.

Poprzednio Justyna Kulka była dyrektorem marketingu rynku biznesowego w Play, a w obecnym T-Mobile Polska pracowała m.in. jako kierownik działu zarządzania treścią i partnerami.