"Twoja twarz brzmi znajomo" to show, w którym znane osoby odgrywają role gwiazd polskiej i światowej sceny muzycznej. Na scenie muszą jak najwierniej oddać nie tylko ich wokal, ale także wygląd i ruch sceniczny.

W najbliższy piątek o godz. 20.05 czwórka finalistów — Nick Sinckler, Kuba Szmajkowski, Marcin Januszkiewicz i Ewelina Flinta — powalczy o Złotą Twoją Twarz oraz 100 tys. zł nagrody. Ich zmagania na scenie Polsatu oceniać będzie jury w składzie: Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała.

Reklama

"Twoja twarz brzmi znajomo" aż za bardzo. Szykują się wielkie powroty

W kolejnej edycji, zaplanowanej na wiosnę przyszłego roku, widzów czeka spora niespodzianka. Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, w jubileuszowym wydaniu "Twoja twarz brzmi znajomo" wystąpią gwiazdy, które były już uczestnikami programu.

Reklama

Po trwających kilka tygodni rozmowach zdecydowano, że do dziesiątki uczestników 20. edycji wejdą osoby, które w poprzednich edycjach zdobyły najlepsze miejsca, od pierwszego do czwartego. Daje to imponujący zestaw aż 76 kandydatów do udziału w programie.

- Obecnie tworzy się listapotencjalnych uczestników i ruszają z nimi rozmowy. Wszystko zależy od ich chęci i dostępności. Raczej będzie tak, że w 20. edycji wystąpią osoby, które pojawiły się w kilkunastu pierwszych seriach "Twoja twarz brzmi znajomo" niż w ostatnich – podaje serwis Wirtualnemedia.pl, powołując się na anonimowe źródło.

Bardzo prawdopodobne, że byli uczestnicy zaśpiewają te same utwory, którymi niegdyś udało im się zachwycić jurorów i publiczność.

Reklama

- Dobrze by było wykonać jeszcze raz te występy, które były chętnie komentowane przez widzów w Internecie. W nowej edycji programu będą też goście specjalni i inne niespodzianki — mówi rozmówca portalu Wirtualnemedia.pl.

Wiosną 2023 r. program "Twoja twarz brzmi znajomo" przeżył już jedną wielką rewolucję. Z programem pożegnali się wówczas jurorzy Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski (w ich miejsce wszedł Paweł Domagała) oraz współprowadzący program Piotr Gąsowski, którego zastąpił Maciej Rock. Widzowie ostro krytykowali w sieci te zmiany. Jak będzie tym razem?