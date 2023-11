Wiosną tego roku nowy dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak zwolnił z foteli jurora Katarzynę Skrzynecką i Michała Wiśniewskiego. W geście solidarności koleżanką ze sceny z programu odszedł współprowadzący show, Piotr Gąsowski. Teraz z programu Polsatu odchodzi Paweł Domagała.

Paweł Domagała odchodzi z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Paweł zasiadał w fotelu jurora od 18. edycji muzycznego show. Zdobył sobie wielu fanów z jednej strony dużą wrażliwością i kulturą (zawsze wstawał, oceniając występy uczestników), z drugiej – niemal wiecznym optymizmem i oryginalnym poczuciem humoru.

W czwartek 23 listopada piosenkarz poinformował na swoim profilu na Instagramie, że odchodzi z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

"Cześć, tu Paweł, Chciałem Wam powiedzieć, że z jesiennym sezonem kończy się moja obecność w Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Bardzo dziękuję Telewizji Polsat i całej ekipie realizacyjnej za super przygodę i świetną zabawę" – napisał artysta.

"Doba ma wciąż 24 godziny, więc chcę skupić się na swojej twórczości - pracy nad nową płytą (premiera w listopadzie ), przygotowaniem stand-upu, produkcją filmu w reżyserii Zuzy" (Zuzanna Grabowska, żona Pawła – przyp.red.) -– wytłumaczył dalej powody swojej decyzji.

Wokalista dodał również, że będzie tęsknił za prowadzącymi show Maciejem Dowborem i Maciejem Rockiem. Za Pawłem z kolei, jak wynika z komentarzy pod wpisem, tęsknić będą widzowie. Wszyscy jednak życzą mu powodzenia w dalszej karierze muzycznej.

"Wielka szkoda że nie będzie Pan jurorem w tym programie . Ale bardzo się cieszę że Pan pracuje nad nową płytą, bo czekam na Pana nowe piosenki. Wszystkiego dobrego i powodzenia życzę; Powodzenia w dalszej karierze; Paweł, jak to? Dużo nowej energii wniosłeś do programu, powodzenia; O nie, Wielka szkoda Panie Pawle, wprowadził Pan do programu nową energię i poczucie humoru. Strasznie będzie tego brakować; Będziemy tęsknić! Ale wiadomix, coś dobrego kończy się po to, żeby przyszło jeszcze lepsze! Trzymam kciuki za to jeszcze lepsze!" – piszą internauci.

Do rozstania z jurorem odniósł się także Polsat.

"Telewizja Polsat serdecznie dziękuje Pawłowi Domagale za ogromne zaangażowanie w realizację i wspólny sukcesnajlepszego muzycznegoshow Twoja Twarz Brzmi Znajomo" – czytamy w przesłanym nam komunikacie.