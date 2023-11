Od momentu objęcia stanowiska dyrektora programowego Polsatu, Edward Miszczak wprowadził sporo zmian na antenie stacji. W ramówce jesiennej telewizji pojawiły się nowe programy, takie jak "The Real Housewives. Żony Warszawy" i "Temptation Island Polska". Jednak ku zdziwieniu zarówno stacji, jak i samego Miszczaka, te produkcje nie zdobyły takiej popularności, jak się spodziewano.

Nie będzie kolejnej edycji "The Real Housewives. Żony Warszawy"

"The Real Housewives. Żony Warszawy" miał być jednym z programów, które miały odświeżyć ofertę Polsatu. Program ten skupiał się na bogatych kobietach, które osiągnęły sukces między innymi w branży kosmetycznej, medycznej, hotelarskiej czy high-tech. Pojawił się na antenie z początkiem września i emitowany był w środy o godz. 20.05. Pomimo oczekiwań, do hitu mu daleko. Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl stacja nie planuje kontynuacji tego programu z powodu niskiej oglądalności. Producentem formatu była firma Rochstar.

Niewielkie zainteresowanie programem jest również zauważalne w mediach, ponieważ trudno znaleźć doniesienia o jego uczestniczkach w popularnych portalach plotkarskich, które zazwyczaj relacjonują życie bohaterów programów telewizyjnych.

Uczestniczki "The Real Housewives. Żony Warszawy"

W programie "The Real Housewives: Żony Warszawy" występują: Monika Żochowska, założycielka firmy kosmetycznej Glov; Anna Szubierajska, właścicielka hotelu Mazurski Raj; Sara Koślińska, założycielka aplikacji inwestycyjnej dla banków i firm ubezpieczeniowych o nazwie Limitless; Monika Goździalska, modelka i celebrytka; Magdalena Pyć-Leszczuk, mentorka; Anita Kuś-Munsanje, ekspertka modowa i żona właściciela kliniki medycyny estetycznej w Dublinie; Barbara Sobczak, właścicielka klinik medycznych w Warszawie i Dubaju oraz Katarzyna Przydryga, fotografka. Ponadto, w programie występuje gościnnie Anna Wrońska, pełniąca funkcję dyrektorki ds. PR w luksusowym domu handlowym Vitkac.

Większość tych pań na co dzień obcuje z wielkim bogactwem, ale też z prawnikami i niespecjalnie przepadają za telewizją. Telewizja to jest upublicznienie, a duże pieniądze wolą ciszę. W związku z tym nie był to program łatwy w produkcji. Wydaje mi się jednak, że nam się udało - powiedział Wirtualnym Mediom w sierpniu br. Edward Miszczak.

Nie tylko "The Real Housewives. Żony Warszawy"

Początkowo program śledziło średnio 399 tys. widzów, ale nawet zmiana emisji nie przyniosła poprawy wyników oglądalności. W nowym czasie emisji "Żony Warszawy" miały średnio 292 tys. widzów. Mimo słabych wyników Polsat zdecydował się wyprodukować dwa odcinki specjalne, tzw. reunion, w których uczestniczki programu spotkały się ponownie, jednak i te odcinki nie zdobyły większej widowni.

W efekcie program "The Real Housewives. Żony Warszawy" dołączył do "Temptation Island", który również nie znajdzie się w kolejnej ramówce Polsatu.