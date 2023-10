Barbara Kurdej-Szatan szeroką rozpoznawalność zyskała jako "blondynka z Playa", kiedy to występowała w serii spotów reklamowych jednego z operatorów sieci komórkowych. W 2014 r. Kurdej-Szatan nawiązała współpracę z Telewizją Polską, w której prowadziła bądź współprowadziła m.in. takie programy, jak "Kocham cię, Polsko!", "The Voice of Poland", czy "The Voice Kids".

W latach 2014–2021 występowała w roli Joanny Chodakowskiej (Tarnowskiej) w niezwykle popularnym serialu TVP2 "M jak miłość". W 2021 r., po wygłoszeniu w sieci kontrowersyjnych poglądów, została zwolniona przez Jacka Kurskiego, ówczesnego szefa TVP.

Babrara Kurdej-Szatan odeszła z TVP w atmosferze skandalu

W listopadzie 2021 r., podczas kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej Barbara Kurdej-Szatan zamieściła na swoim profilu na Instagramie kilkuminutowe nagranie, na którym widać było uzbrojone osoby w mundurach (najprawdopodobniej funkcjonariuszy polskiej straży granicznej) szarpiące się z kobietami trzymającymi na rękach dzieci.

Aktorka skomentowała filmik bardzo emocjonalnie, nie szczędząc przy tym wulgaryzmów. Kurdej-Szatan we wpisie określiła funkcjonariuszy Straży Granicznej słowami "maszyny bez serca bez mózgu", "mordercy". Celebrytka przeprosiła potem za "niestosowny język i przekleństwa", jednak prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, aktorce postawiono zarzut znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, a ówczesny prezes TVP Jacek Kurski rozwiązał umowę z Kurdej-Szatan. W lutym 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie umorzył sprawę przeciwko aktorce.

W środowisku związanym z telewizją mówiło się, że Barbara Kurdej-Szatan pracy w mediach już w swoim życiu nie znajdzie.

Babrara Kurdej-Szatan wróci do TVP? "Ja to bardzo lubiłam"

Czy teraz, kiedy nie ma już Kurskich (żona Jacka Joanna Kurska była szefową programu "Pytanie na Śniadanie"), a telewizję czeka rewolucja, Kurdej-Szatan wróci do telewizji publicznej? W rozmowie z serwisem Pomponik aktorka wyznała, że chciałaby, "żeby to była w końcu telewizja wszystkich Polaków".

Na razie jednak aktorka jest zbyt zapracowana w teatrze, by snuć plany o powrocie do mediów publicznych.

"Byłam tam bardzo często i wiele robiłam, natomiast teraz nie mam tam żadnych projektów. Teraz bardzo dużo pracuję w teatrze i na tym się skupiam. Mam nowe premiery — gram dziewięć nowych spektakli, więc żeby to wszystko pogodzić... I tak mam cały miesiąc pozajmowany" – mówi Kurdej-Szatan w rozmowie z Pomponikiem.

Była gwiazda "M jak miłość" nie wyklucza powrotu do Telewizji Polskiej, jednak na pewnych warunkach.

"Ja to bardzo lubiłam, więc wszystko zależy od tego, jaki to byłby projekt, jaki program, kto by go realizował, to się okaże" - podsumowała.