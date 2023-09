Reklama

Trzy lata temu Barbara Kurdej-Szatan zdecydowała się na zmianę swojego podwarszawskiego mieszkania na elegancki apartament w samym sercu stolicy. Nowe mieszkanie, o powierzchni dwustu metrów kwadratowych, oferujące zapierający dech w piersiach widok na panoramę miasta, kosztowało aktorkę i jej męża 2,5 miliona złotych. Wtedy jeszcze nie był to dla celebrytki aż tak duży wydatek, ponieważ jej popularność wśród reklamodawców przekładała się na znaczne dochody. Jednak sielanka się skończyła, gdy celebrytka stała się centralną postacią głośnego skandalu politycznego, którego konsekwencje odczuwa do dziś. Kurdej-Szatan nie zwraca uwagi jednak na negatywne komentarze i nadal regularnie publikuje treści na swoim profilu na Instagramie.

Barbara Kurdej-Szatan pokazała taras z widokiem na Warszawę

Barbara od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje wnętrza swojego mieszkania fanom. Wygląda na to, że aktorka jest bardzo dumna ze swojego domu. Jednym z największych osiągnięć w kwestii aranżacji wnętrza jest niewątpliwie jej imponujący taras. Posiada on nie tylko piękną drewnianą podłogę, ale także bogatą roślinność. Centralnym punktem tarasu jest kącik z elegancką żółtą kanapą i fotelami. Nie brakuje tam również komfortowych mebli do opalania. Niedawno na profilu aktorki pojawiła się seria zdjęć z balkonu, na których celebrytka relaksuje się w jednym z foteli, rozkoszując się poranną kawą.

Lato nas jeszcze na szczęście rozpieszcza :) a południowa kawa podczas relaksu na moim pięknym zestawie tarasowym smakuje jeszcze lepiej - napisała Barbara Kurdej-Szatan w poście na Instagramie.

Fani są zachwyceni tarasem Barbary Kurdej-Szatan

Pod postem aktorki pojawiły się komentarze od fanów, którzy byli wręcz zachwyceni tym, co zobaczyli.

Pięknie tam u Ciebie; Cudnie; Pięknie - pisali pod postem aktorki.