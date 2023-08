Barbara Kurdej-Szatan pojawiła się ostatnio na premierze filmu "Porady na zdrady 2". Aktorka wciela się tam w jedną z głównych kobiecych postaci.

Przy tej okazji w rozmowie z dziennik.pl celebrytka powiedziała, jak zapatruje się na sprawę niewierności w związku. Okazuje się, że Basia sama doświadczyła kiedyś niewierności swojego partnera.

- Wybaczyłam kiedyś zdradę, ale to się powtórzyło, więc wtedy powiedziałam basta - wyznała.

Zapytana o to, jak jej zdaniem warto dbać o związek, by ta zdrada nie miała miejsca, odpowiedziała, że każdy związek ma swoje wzloty i upadki. Jej zdaniem jest jednak jeden, dosyć prosty sposób, by związek, czy małżeństwo trwało.

Barbara Kurdej-Szatan zdradza swój sposób na udany związek

- Ja myślę, że każdy związek ma swoje wzloty i upadki, jeżeli są takie gorsze momenty, to chyba dobrze jest bardziej skupić się na tej drugiej osobie, sprawić jej niespodziankę, powiedzieć coś miłego. Po prostu na chwilę popatrzeć sobie w oczy, bo ludzie zapominają popatrzeć sobie w oczy. W tym pędzie, którym żyjemy w obecnych czasach, zapominamy o tym. Naprawdę wtedy się dzieje magia, więc polecam - uważa Basia.

Barbara Kurdej-Szatan od 12 lat związana jest z Rafałem Szatanem. Para doczekała się dwójki dzieci: 11-letniej Hani i 3-letniego Heni. Aktorka przyznaje, że choć tak długo są razem, nadal się bardzo kochają i wspierają.

- Ja swojemu mężowi mówię codziennie, że go bardzo kocham. Jak śpiewa, nagrywa, że jest bardzo zdolny - mówi.

Zanim Basia pojawiła się na premierze filmu "Porady na zdrady 2" wraz z mężem i dziećmi wybrała się na wakacje kamperem. Jak się bawiła? Czy ten sposób podróżowania przypadł jej do gustu? Oto nasze WIDEO.