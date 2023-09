Reklama

Program "MasterChef Junior" pojawił się na antenie stacji TVN po raz pierwszy w 2016 roku. Uczestnikami programu były dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Na początku jury programu składało się z Ani Starmach, Mateusza Gesslera oraz Michela Moran. Jednak po sześciu edycjach, krewny Magdy Gessler opuścił program, a jego miejsce zajął Tomasz Jakubiak. Program doczekał się ośmiu edycji. Wiele młodych osób z talentem kulinarnym, które wzięły udział w programie, odniosło sukces po jego zakończeniu. Niektórzy stali się naprawdę popularnymi osobistościami w mediach społecznościowych. Przykładem może być Natalia Paździor, która jest zwyciężczynią pierwszej edycji, oraz Julia Cymbaluk, która triumfowała w kolejnym sezonie. Warto również wspomnieć, że Jakub Tomaszczyk, który przegrał wtedy w finale z Natalią Paździor, później zwyciężył w dorosłej wersji "MasterChefa". Wygląda jednak na to, że to koniec programu dla najmłodszych. Nie pojawi się on w wiosennej ramówce 2024 roku.

To koniec programu "MasterChef Junior"

Reklama

Według informacji udostępnionych przez serwis „Wirtualne Media” TVN nie ma w planach uwzględnienia programu w swojej wiosennej ramówce na rok 2024. Nie jest też jasne, czy program będzie kontynuowany w przyszłych latach. TVN Warner Bros. Discovery nie wydało oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Zamiast "MasterChef Junior" nowy format

Jedną rzeczą, która jest pewna, jest to, że TVN z dużym rozgłosem zapowiada nową wersję programu "MasterChef". Pod koniec 2023 roku lub na początku 2024 roku stacja planuje wprowadzić do emisji program, który będzie adresowany do nastolatków.

Zapadła decyzja o inwestycji w ramówkę w styczniu i lutym. Wtedy pojawią się programy "Zacznijmy odNowa" i "MasterChef" dla nastolatków– powiedziała Lidia Kazen, dyrektor programowa TVN.

W talent-show ma rywalizować młodzież, która do tej pory nie miała szans pokazać swoich zdolności kulinarnych. W tej wersji talent-show będą rywalizować młodzi ludzie w wieku od 13 do 17 lat. Poszukiwania uczestników do nowego programu już trwają.

Za duży dla Juniora, za mały dla Seniora? Za to w sam raz na "MasterChefa" dla nastolatków! Po dwunastu edycjach "MasterChefa" i ośmiu sezonach "MasterChefa Juniora" nadszedł czas, by wybrać najlepszego kucharza wśród młodzieży w TVN – poinformowało biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery.