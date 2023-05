Grillowanie to nasz sport narodowy! W czasie przednówku rozegrał się wielki turniej w tej dziedzinie Polska vs. "Reszta świata". Na czele drużyn złożonych z uczestników poprzednich edycji "MasterChefa" stanęli Tomasz Jakubiak i Michel Moran. Który team "ugrilluje" przeciwnika? Odpowiedź na to pytanie widzowie TVN już w najbliższą niedzielę.

W składzie drużyny Polski pod wodzą Tomka Jakubiaka znajdą się Sylwia Garska – Chmarycz (IX edycja), Kuba Tomaszczyk (XI edycja), Mateusz Guncel (VI edycja) i Mariusz Kisiel (X edycja). Z kolei w grupie "Reszta świata" kierowanej przez Michela Morana pojawią się Ewa Szczęsna (VII edycja), Damian Sobek (VI edycja), Laurentiu Zediu (VI i VII edycja) i Mikołaj Rey (I edycja). Wielka kulinarna bitwa rozegra się w Zakrzówku w Krakowie. Reklama W pierwszym odcinku uczestnicy będą musieli przygotować jak największą ilość szaszłyków, a także podać idealną sałatkę na grilla. Grillowe zawody poprowadzą zwyciężczyni VII edycji "MasterChefa Juniora" Hela Kłobucka oraz laureat VIII sezonu "MasterChefa"Grzegorz Zawierucha. Reklama Widzowie oburzeni bitwą na torty w "MasterChef Junior": Przestańcie marnować jedzenie! Zobacz również Wśród gości specjalnych pojawią się: znani z TTV Krzysztof Ferenc ("Kanapowcy") oraz Krzysztof Radzikowski ("GoggleBox. Przed telewizorem"). Uczestników oceni piątka najlepszych kucharzy VII edycji "MasterChefa Juniora": Jakub Szafrański, Kaja Ciąpała, Ignacy Jabłoński, Zofia Konarska oraz Bartosz Daroń. Zwycięska drużyna otrzyma statuetki MasterChefa oraz 20 tysięcy złotych, które będzie mogła przeznaczyć na dowolny cel charytatywny. Emisja "MasterChef. Wielkie grillowanie" w niedziele 14 i 21 maja o godz. 20:00 w TVN. Dalszy ciąg materiału pod wideo