Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl Michał Figurski będzie prowadzącym nowy format, który jesienią pojawi się na antenie Polsatu.

"Temptation Island" to format, w którym udział bierze kilka par. Trafią one na tytułową "wyspę pokus", aby poddać próbie swój związek. Na miejscu zostają rozdzieleni. Kobiety trafiają do jednej luksusowej willi, a mężczyźni do drugiej. Do kobiet dołączają single, a do mężczyzn - singielki.

Co kilka dni każdy z uczestników będących w związku ogląda nagrania swojego partnera. Może sprawdzić, czy są im wierni, czy może ulegli pokusie. Na koniec programu każda z osób musi zdecydować, czy pozostaje w dotychczasowym związku, rozpoczyna nowy, czy odchodzi z programu bez partnera.

Michał Figurski był już związany z Grupą Polsat. Prowadził m.in. "Jazdę Figurową" w Czwórce czy "WidziMiSię" w Polsat News 2.