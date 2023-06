Media obiegła ostatnio wieść o tym, że Al Pacino po raz kolejny zostanie ojcem. Jego partnerką, z którą spodziewa się dziecka jest 29-letnia Noor Alfallah.

Temat ten był omawiany w kąciku show-biznesowym przez Mateusza Hładkiego. Dziennikarz wypomniał wiek artysty, na co z oburzeniem w głosie zareagował Andrzej Sołtysik.

Jeżeli bylibyśmy skrupulatni i policzyli, to jego dziecko, kiedy będzie miało 18 lat, będzie mogło się poszczycić 101-letnim tatusiem - powiedział Hładki.

Sołtysik do Hładkiego: Ja jako ojciec protestuję

Fajnie Mateusz, ale po co liczyć? Co z tego wynika? Ja jako ojciec protestuję - zapytał go Sołtysik.

Sytuację próbowała opanować Anna Kalczyńska.

Nie wchodźmy w to. Jest super i po prostu gratulujemy - stwierdziła.

Hładki nie dawał jednak za wygraną.

Przeciwko czemu ty protestujesz? – pytał Sołtysika.

Liczeniu, odliczaniu, wyliczaniu. Takiej rachunkowości. Po prostu trzeba pogratulować i Al Pacino i matce- odparł Sołtysik.

Nie, nie zgadzam się z tobą absolutnie. Uważam, że nie ma w tym nic złego, żeby powiedzieć, że będzie miał 101 lat, kiedy jego dziecko będzie miało 18- ripostował Hładki.

Ich spór ponownie przerwała Kalczyńska, zmieniając szybko temat na inny.