Jak co roku sylwestrowa noc to przede wszystkim dwa widowiskowe koncerty organizowane przez TVP2 i Polsat, ale nie tylko. Co jeszcze obejrzymy na głównych kanałach w ostatnią noc starego roku i 1 stycznia 2023?

W ofercie oprócz największych przebojów wykonywanych na żywo, nie zabraknie także filmów, seriali oraz premierowych odcinków znanych programów. Reklama Sylwestrowa zabawa z TVP2 i Polsatem Sylwester Marzeń z Dwójką rozpocznie się o godz. 20. Na scenie w Zakopanem zaśpiewają m.in.. Zenek Martyniuk, Golec uOrkiestra, Marina, Viki Gabor, Sara James, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska oraz Sławomir. Konkurencyjna impreza odbędzie się na antenie Polsatu. Sylwestrowa Moc Przebojów również rozpocznie się o godz. 20 a gwiazdy jak w poprzednich latach wystąpią na scenie w Parku Śląskim w Chorzowie. Zobaczymy m.in. Marylę Rodowicz, Beatę Kozidrak i Bajm, Dodę, Cleo, Lady Pank, Ralpha Kamińskiego, Dawida Kwiatkowskiego, czy zespół Feel. Filmy na TVP1 i TVN Reklama W tym czasie TVP1 rozpocznie maraton filmowy. O godz. 20:20 “Ślubne wojny”, a o godz. 21:50 “Gold”. O północy TVP1 połączy się z “Sylwestrem Marzeń z Dwójką” a po odliczaniu końca starego roku pokaże “Sabrinę” oraz “Best of Benny Hill”. "Sylwester Marzeń z Dwójką". Melanie C rezygnuje z występu w Zakopanem Zobacz również TVN także zaprosi swoich widzów na kilka filmów. Od godz. 20 wyemituje filmy “Miss Agent”, “Miss Agent II: uzbro­jo­na i uro­cza”, “Gladiator” i “Grobowiec smoka”. Co oglądać 1.01.2023? TVP1 O godz. 9 TVP1 pokaże bajkę “Paddington” a o godz. 15:05 komedię Stanisława Barei “Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”, o godz. 18:30 “Marusarz. Tatrzański Orzeł”. Wieczór w TVP1 będzie należał do premier. Stacja pokaże pierwszy odcinek nowego serialu “Dom pod Dwoma Orłami” (godz. 20:20) a po nim programu “Sanatorium miłości”, w którym seniorzy szukają swojej drugiej połówki. O godz. 22:25 widzowie będą mogli zobaczyć komedię romantyczną “Wielkie wesele”. TVP2 Reklama Nowy Rok w TVP2 nie może obyć się bez Koncertu Noworocznego z Wiednia. Transmisja odbędzie się tuż po “Pytaniu na śniadanie” , a więc o godz. 12. Dla tych, którzy będą odsypiać sylwestrowe szaleństwa retransmisja koncertu zostanie pokazana o godz. 23:40. Po transmisji o 12, nastąpi z kolei emisja odcinków specjalnych “Familiady” i “Koła fortuny”. Potem stacja powtórzy sylwestrową zabawę o godz. 15:15, 17:15 oraz 18:20. O 19.15 będzie można obejrzeć film “Był sobie chłopiec” a po nim o godz. 21:05 “Człowiek w ogniu”. Sylwester Marzeń z TVP2. Kto wystąpi w Zakopanem? Zobacz również Polsat O godz. 8:40 odbędzie się emisja filmu "Kevin sam w domu po raz czwarty”, a o godz. 10:25 animowanej komedii "Sekretne życie zwierzaków domowych". O godz. 12:15 widzowie będą mogli zobaczyć film “Auta 3” a o 14:25 - „Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości". Popołudnie w Polsacie to takie filmy jak “Zróbmy sobie wnuka” (godz. 16:50), „Kevin sam w Nowym Jorku" (godz. 20) oraz „Pretty Woman" (godz. 22:30). TVN W stacji TVN o godz. 10:15 zobaczymy film “Lemur zwany Rollo”. O 13:30 rozpoczną się z kolei skoki narciarskie a dokładnie Turniej Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. O godz. 17:10 będzie można zobaczyć film “Mój biegun”, o 20 film kryminalny “Sherlock Holmes” a o 22:35 dramat obyczajowy “Ostatni gwizdek”. Marta Kawczyńska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję