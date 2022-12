Maja Hyży już po raz kolejny będzie gwiazdą imprezy sylwestrowej TVP w Zakopanem. Piosenkarka cieszy się, że producenci darzą ją takim zaufaniem, zamierza więc dołożyć wszelkich starań, by nie tylko jej występ, ale również stylizacja zrobiły na widzach i publiczności duże wrażenie.

– Mam nadzieję, że będzie to sylwester marzeń, jak co roku zresztą. Jeżeli chodzi o kreację, to będzie się świeciło, będzie kolorowo, będzie dużo złota, mam nadzieję, że dam radę to unieść. Sukienki się jeszcze szyją, są robione od podstaw, więc jest dużo pracy, którą rozpoczęliśmy już kilka miesięcy temu. Jeżeli chodzi o przygotowania muzyczne, to będzie energicznie, bo przecież o to chyba chodzi w sylwestrze, żeby się dobrze bawić – mówi agencji Newseria Lifestyle Maja Hyży.

Na ten wieczór wokalistka planuje też pewną niespodziankę dla swoich fanów. Ta jednak wymaga od niej nabycia dodatkowych umiejętności.

– Będzie duet, to mogę zdradzić, i będzie układ taneczny. Mam nadzieję, że temu podołam, aczkolwiek nie jestem profesjonalną tancerką. Oczywiście już ćwiczę tę choreografię, ale do tego dojdzie jeszcze stres i cała kreacja, więc muszę być na sto procent pewna, że wszystko umiem. Układ nie jest mocno skomplikowany, więc myślę, że zarażę nim publikę i będą tańczyć razem ze mną – mówi.

Ze względu na to, że Maja Hyży zabiera ze sobą do Zakopanego partnera i dzieci, przyznaje, że mają całkiem pokaźny bagaż.

– Trochę tego będzie. Jedną walizkę już mam spakowaną, natomiast na pewno będą jeszcze dwie. Jeżeli chodzi o kreacje, rzeczy na wywiady, na ścianki, to jest tego dużo – mówi.

Piosenkarka przekonuje, że bardzo lubi pracować w sylwestra i witać Nowy Rok na scenie. Poza tym impreza TVP organizowana jest z dużym rozmachem, dlatego udział w niej to dla niej niezwykła przygoda. Dodatkową wartością jest to, że w tym roku w Zakopanem będą jej właśnie towarzyszyć bliscy.

– Zeszłorocznego sylwestra bardzo miło wspominam. Było bardzo dużo zabawy, nie tylko tej na scenie, ale też poza nią. Ci ludzie, którzy mnie otaczają, z którymi pracuję, sprawiają, że ten sylwester jest właśnie taki, jaki powinien być. W tym roku będę w Zakopanem razem z Konradem, bo wzięliśmy najlepszą opiekunkę na świecie, czyli mamę Konrada, która zajmie się dziewczynkami, a Konrad będzie bawić się razem ze mną. I ten sylwester będzie na pewno wyjątkowy, bo w końcu będziemy razem – dodaje Maja Hyży.