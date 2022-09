Kilka dni temu występ Karoliny Pisarek w "Tańcu z Gwiazdami" stał pod znakiem zapytania.

Ostatecznie lekarze pozwolili jej zatańczyć.

Ta choreografia trochę też pokazuje to, co przeżyłam w poprzednim tygodniu, czyli Michał wciela się trochę w rolę mojego męża, który ogarnia cały mój świat w momencie, kiedy ja nie miałam po prostu na to siły. Mam nadzieję, że nam się to jakoś uda - mówiła.

Jurorzy ocenili jej występ dosyć nisko.

Mnie jest oczywiście bardzo przykro z powodu twojej choroby, ale wybacz, starałam się być sprawiedliwa, ponieważ nie zatańczyłaś ani jednego kroku w tym programie. Przynajmniej mogłaś przejść od stolika do ławy, a ty nawet tutaj jesteś przenoszona. Przykro mi, za wyjście jeden punkt - skwitowała Iwona Pavlović, dając jej za występ tylko 1 punkt.

Internauci również nie pozostawili na niej suchej nitki.

To nawet nie był taniec... Jak dla mnie powinna dzisiaj odpaść...; Siedem od Piaska i Grabowskiego to są kpiny...; Taniec na siedząco?; To wicie się na kanapie, gorzej niż Rutek; Trochę by to było niesprawiedliwe, jakby przeszła dalej za siedzenie...; To ona w ogóle nie wstała z tej kanapy?; Program taneczny, a tutaj taniec na siedząco. Byłam pewna, że ustąpi miejsca parze, która odpadła, ale jak widać nie - pisali.